Чего мужчины хотят больше, чем секса

Мы уже буквально привыкли жить с утверждением, что мужчины чуть ли не круглосуточно думают о сексе. Но, нужно быть максимально откровенными, это не совсем так. Неудивительно, что проведен ряд опросов и исследований. Они и пролили свет на то, чего на самом деле хотят мужчины.

Существует уже весьма заезженная статистика. Согласно ей, мужчины думают о сексе каждые 7 секунд. Но это, конечно же, ерунда. На самом деле мужчины считают секс не настолько важным в своей жизни. На самом деле для нас важно, чтобы было...

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1. Понимание

Мужчина хочет, чтобы его понимали. Чтобы возлюбленная, рядом с ним, знала о его мотивации и приоритетах. Женщина рядом с мужчиной понимает его и уважает, даже если он не идеален.



Твоя возлюбленная должна понимать тебя / Фото Unsplash

Поэтому присмотрись, понимает ли тебя твоя партнерша. Если же нет, то стоит задуматься, нужно ли продолжать с ней отношения.

2. Одобрение

Клише, которое имеет почву: мужчины постоянно ищут одобрения – на работе, в повседневной жизни и в отношениях. Это не значит, что твоя партнерша должна каждый раз гладить тебя по голове и говорить: "Какой же ты невероятный!".

Но стоит все же намекнуть своей возлюбленной, что тебе тоже хочется слышать комплименты в свою сторону. Это добавляет уверенности, а также будет вдохновлять на новые свершения.

3. Доверие

Ревность без причины, недоверие, скандалы. Это приводит каждого мужчину в бешенство, не так ли? Поэтому твоей возлюбленной необходимо доверять тебе, не пытаться каждый раз заглянуть в твой смартфон, когда ты принимаешь душ.



А ты уверен, что она не проверяет твой смартфон, пока ты в душе / Фото Unsplash

Отсутствие доверия разрушает отношения. Поэтому либо не провоцируй ее, либо объясни, что все ее подозрения не имеют абсолютно никаких оснований.

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