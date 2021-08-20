Если внимательно следить за ее языком тела, то можно не упустить благоприятный момент. Поверь, она не будет просто так ходить по дому в кружевном белье. Хотя, может и ходить, но это тоже можно считать своеобразным "зеленым светом".

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Сигналы девушки, которые свидетельствуют о желании заняться сексом

1. Прислушайся к тону

"У нас, женщин, иногда есть определенный тон, который мы используем, чтобы что-то прояснить. Что-то вроде Джои с "ДРУЗЕЙ". Тонкий "Привет" в сочетании с движением бровей в моем случае может что-то значить", – рассказывает одна из пользовательниц сети.

2. Обрати внимание на губы и глаза

"Обычно я закусываю губу, глядя на него определенным взглядом. Или я прослежу, чтобы он увидел, как я смотрю на его промежность", – добавляет другая.

3. Поцелуи

"Не совсем заметно, но обычно я сажусь сверху и начинаю его целовать. Это логично, ведет к продолжению", – признается еще одна пользовательница форума.



Иногда простые поцелуи могут свидетельствовать, что возлюбленная готова к сексу / Фото Unsplash

4. Тяжелая артиллерия

"Грудь – великолепное оружие, чтобы что-то прояснить. Я прижимаю ее к нему. Если это не сработает, я просто скажу все, что захочу", – отмечает еще одна девушка.

5. Парад в гостиной

"Мне повезло с простыми отношениями. Поэтому все, что мне нужно делать, – ходить по комнате в трусиках. Затем я слышу от него, что пора подниматься наверх", – признается еще одна девушка.

6. Трение вызывает тепло

"Обычно я просто снимаю одежду и начинаю тереться об него. Если это не сработает, приседания в его поле зрения гарантированно помогут", – делится еще одной хитростью гостя форума.

7. Немного чистоты

"Я всегда говорю: "Примем вместе душ?". Это говорит ему, что я хочу делать грязные вещи, если ты понимаешь, о чем я", – рассказывает другая девушка.



Предложение вместе принять душ часто заканчивается сексом / Фото Unsplash

8. Неожиданная находка

"Надеваю короткую юбку без трусиков и подбираю что-то с пола прямо перед ним. Таким образом я всегда получаю то, что ищу", – дополняет еще одна посетительница сайта.

9. Грязное предложение

"Предложение прикоснуться к моим ягодицам обычно приводит к действию. Если нет, то мне просто нравится, когда он сжимает мою задницу", – говорит другая.

10. Возможно, массаж?

"Массаж спины – ключ к сексу. 30 минут расслабления спины высвобождают в нем все остальное", – подчеркивает еще одна девушка.

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