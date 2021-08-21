Чого чоловіки хочуть більше, ніж сексу

Ми уже буквально звикли жити з твердженням, що чоловіки ледь не цілодобово думають про секс. Але, потрібно бути максимально відвертими, це не зовсім так. Тож не дивно, що проведено низку опитувань і досліджень. Вони й пролили світло на те, чого насправді хочуть чоловіки.

Існує уже вельми заїжджена статистика. Згідно з нею, чоловіки думають про секс кожні 7 секунд. Але це, звичайно ж, дурниця. Насправді чоловіки вважають секс не настільки важливим у своєму житті. Натомість для нас важливо, щоб було...

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1. Розуміння

Чоловік хоче, щоб його розуміли. Щоб кохана, поруч з ним, знала про його мотивації та пріоритети. Жінка поруч з чоловіком розуміє його та поважає, навіть якщо він не ідеальний.



Твоя кохана повинна розуміти тебе / Фото Unsplash

Тож придивися, чи твоя партнерка розуміє тебе. Якщо ж ні, то варто задуматися, чи потрібно продовжувати з нею стосунки.

2. Схвалення

Кліше, яке має ґрунт: чоловіки постійно шукають схвалення – на роботі, у повсякденному житті й у стосунках. Це не означає, що твоя партнерка повинна щоразу гладити тебе по голові й говорити: "Який же ти неймовірний!".

Але варто все ж натякнути своїй коханій, що тобі теж хочеться чути компліменти у свою сторону. Це додає впевненості, а також надихатиме на нові звершення.

3. Довіра

Ревнощі без причини, недовіра, скандали. Це доводить кожного чоловіка до сказу, чи не так? Тож твоїй коханій необхідно довіряти тобі, не намагатися щоразу заглянути у твій смартфон, коли ти приймаєш душ.



А ти впевнений, що вона не перевіряє твій смартфон, поки ти в душі / Фото Unsplash

Відсутність довіри руйнує стосунки. Тому або не провокуй її, або поясни, що усі її підозри не мають абсолютно жодних підстав.

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