Многие опросы показывают, что около половины женщин не удовлетворены тем, как часто они достигают кульминации, а от 10% до 15% женщин никогда в жизни не испытывали оргазма, как сообщает Национальная медицинская библиотека.

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Мужчины имеют меньше проблем – лишь от 5% до 10%, согласно исследованию, опубликованному журналом Sexual Medicine, – но это все равно оставляет миллионы людей по всему миру, которые не могут достичь кульминации или чувствуют себя неуверенно, когда их партнер не может закончить.

Каждый организм индивидуален, но исследования и эксперты сходятся во мнении, что эти три фактора являются ключевыми для достижения финишной прямой.

Стимуляция

Это может показаться интуитивно понятным, но что на самом деле означает "стимуляция"?

"Все дело в том, какой тип стимуляции вам нужен, – это сочетание давления и ритма", – рассказала доктор Лори Минц, секс-эксперт LELO и автор книги "Как стать грамотным", в интервью изданию The Post.

Правильное давление на эрогенные зоны, такие как клитор, пенис или уши или любую другую, помогает создать сексуальное возбуждение и, в конце концов, активирует мышцы для сокращения, что является необходимым физическим шагом.



Важно посвящать внимание стимуляции / Фото freepik

Давление также должно осуществляться в правильном ритме, что, по мнению некоторых, является ключевым для достижения оргазма.

Эксперты, в том числе доктор Минц, сходятся во мнении, что отличный способ найти "сладкую" точку G – принести в спальню вибратор.

Попадание в поток хорошего ритма может сфокусировать внимание настолько интенсивно, что оно вытеснит любые другие мысли и самосознание, почти вводя человека в транс и позволяя достичь достаточной интенсивности ощущений, чтобы запустить механизмы кульминации, согласно исследованию, опубликованному в журнале Socioaffective Neuroscience & Psychology.

Внимательность

Чтобы достичь сексуального транса, нужно сосредоточиться на ощущениях от сексуального опыта и достичь осознанности.

Осознанность – это когда ваш разум и тело находятся в одном месте в одно и то же время. И большинство из нас не делает этого в своей жизни, не говоря уже о сексуальной жизни,

– объясняет доктор Минц, посол LELO.

Она заметила, что когда мы занимаемся сексом, мы думаем: "Как я выгляжу? Что я делаю? Все ли у меня хорошо?". И мы не можем достичь оргазма, когда мы не в своем теле. Но мы должны научиться быть в своем теле.



Будь внимательным к тому, что делаешь и как она реагирует / Фото freepik

Она советует всем попробовать медитацию или йогу, чтобы практиковать осознанность в повседневной жизни, или включать музыку во время секса.

Миф об осознанности заключается в том, что она требует много практики и что вы должны медитировать каждый день. Нет, вы можете практиковать осознанность в своей повседневной жизни,

– настаивает доктор Минц.

Простой способ начать практиковать осознанность – это начать чистить зубы, поделилась доктор Минц.

В следующий раз, когда вы будете чистить зубы, сосредоточьтесь на ощущениях. Когда ваш ум блуждает, верните его обратно к ощущениям. Вы можете научиться осознанности в повседневных делах, а затем применить ее в спальне,

– посоветовала она.

Общение

После того, как ты используешь осознанность, чтобы узнать, какое давление и ритм приводят тебя к финишу, ты должен сообщить об этом своему партнеру.

Пары – независимо от того, ли это случайная связь, или отношения – которые общаются о сексе и говорят о том, что им нужно во время секса, намного, намного чаще достигают оргазма,

– говорит доктор Минц.



Важно рассказывать о том, что работает, а что – нет / Фото freepik

Она отмечает, что распространенным мифом является то, что твоя партнерша или ты должны знать, чего хочет партнер, не спрашивая. Никто не читает мысли. Вот здесь и вступает в действие общение, подчеркивает експертка.

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Здоровая коммуникация, понимание себя и своих предпочтений помогут получить максимум удовольствия от секса. И они позволят достигать оргазма. Главное – не зацикливаться на нем, а на самом процессе и ваших ощущениях в моменте.

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