Что делать, если партнеры нуждаются в разном количестве секса: советы психолога

Следует понимать, что в отношениях со временем влечение имеет свойство выветриваться. Так что нередко бывает так, что она хочет секса, а ты – нет, и наоборот. Рассказываем, как с этим справиться.

Несоответствие желаний – обычное явление. Например, национальный репрезентативный британский секс-опрос показал, что примерно каждый четвертый взрослый в отношениях за последний год столкнулся с этой проблемой. И именно она часто является причиной того, что пара обращается к сексотерапии.

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Врачи Лори Бротто и Кристен Марк рассказали в подкасте "Секс и психология", как справиться с ситуацией, когда кто-нибудь из партнеров не хочет секса. Вот несколько ключевых вещей, на которых они сделали акцент.

Это проблема пары, а не кого-то одного

Отправной точкой должно быть то, что это проблема, которая касается вас обоих, а не кого-то конкретно. Когда партнеры начинают обвинять и стыдить друг друга за то, что они хотят "слишком много" или "недостаточно" секса, это ни к чему хорошему не приводит.

Другими словами, подумайте об этом как о проблеме отношений, которую вам нужно решить вместе – никаких самостоятельных действий.

Затем следует определить какие-либо потенциальные проблемы со здоровьем или стрессоры, которые могут подавлять желания. Речь идет о хронической усталости или, например, рождении ребенка. Иногда партнерам следует решить эти проблемы, прежде чем браться за сексуальный аспект. А все потому, что ваша привычная и интимная жизнь взаимосвязаны.



Это проблема, которая касается каждого в паре / Фото Claudia van Zyl

Совет: переоцените свой баланс между работой и личной жизнью или разберитесь с факторами, негативно влияющими на либидо.

Положительное общение важно

Не следует забывать о том, что важно общаться. Наши партнеры не обязательно всегда знают, что нам нравится и чего мы хотим. И здесь нет ничего удивительного, ведь люди не умеют читать мысли. Неудивительно, что сексуальное желание выветривается потому, что партнерша не дает тебе того, чего ты хочешь. Но как она может это делать, если ты не озвучиваешь свои желания?

Поэтому вам нужно тратить время на то, чтобы делиться своими желаниями и учить друг друга тому, что нравится, а что нет. Не хотеть секса, не отвечающего вашим потребностям, – нормально. Поэтому в счастливых отношениях важно сделать все возможное, чтобы вам было классно вдвоем.

Если тебя что-то не устраивает – скажи об этом. Но будь максимально осторожным с подачей. Твоя задача – не оттолкнуть возлюбленную, а помочь ей делать то, что тебе нравится. Если коротко: сделай все возможное для того, чтобы не обострить конфликт.



Важно обсуждать свои пожелания / Фото Toa Heftiba

Рассмотрите возможность планирования секса

Звучит не очень круто, но таковы реалии взрослой жизни. Если ты планируешь встречу с друзьями на пиве, почему тебе не стоит планировать секс? У таких встреч множество преимуществ над спонтанным.

Во-первых, у вас есть время ожидания и возбуждения. Во-вторых, есть возможность выделить столько времени, сколько нужно для достижения удовольствия. Когда секс становится частью твоего расписания, ты можешь спланировать и остальную часть своей жизни вокруг него.

Планируемый секс также позволяет возбуждать твою партнершу. Вы можете флиртовать часами, а то и днями до этого. Это может помочь увеличить шансы на то, что у вас будет подходящее настроение, когда дойдет до дела.

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Несмотря на то, что разногласия в сексуальном желании распространены и могут казаться безнадежными, не все так страшно. Обсудите проблему, устраните посторонние факторы и делайте все возможное, чтобы секс не стал редким гостем в вашей спальне. Мы верим в вас!