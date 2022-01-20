Что, если мы скажем тебе, что ключ к тому, чтобы быть лучшим в постели, не в технике или внешности? Некоторым это может показаться безумием, но сексопатолог Марианна Брендон не думает так же, даже отдаленно.

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Брендон много лет задавала своим пациентам один и тот же вопрос: "Каким был самый лучший секс в вашей жизни?". Ответы заставили его осознать очень важную вещь. Они всегда говорят о человеке, с которым проводили время, а не о конкретном опыте.

И хотя пациенты сексопатолога не могли объяснить, что именно позволило запомнить этих людей, терапевт обнаружила определенные закономерности. Со временем она собрала информацию и нашла несколько ключей к тому, как стать лучшим в постели.



Эти простые шаги сделают тебя лучшим любовником / Фото We-Vibe Toys

Это 5 простых пунктов, которые не совсем о самом процессе. Они об отношении и комфорте, которые ты даришь другому человеку. Откройся, покажи свои чувства без страха и веди себя уверенно. Вот ключи к тому, чтобы ты был лучшим любовником.

5 ключей к успеху в постели

Когда ты касаешься партнерши, делай это не слишком агрессивно. Пусть она чувствует себя уверенно рядом с тобой. Это позволит ей расслабиться и активно участвовать в процессе. Покажи, что ты чувствуешь, свой интерес к ней. Прояви страсть, чтобы твоя партнерша чувствовала себя более раскованно и делала то же. Поддерживай зрительный контакт, добавь сексуальные разговоры. Обращай внимание на то, чтобы говорить не только о сексе, но и о своей партнерше. О том, что она желанна для тебя. Это позволит ей быть на высоте. Не стесняйся брать на себя ответственность. По словам Брендон, людям нравится быть с партнером, который знает, чего он хочет. Покажи ей, что ты действительно ее хочешь. Будь заботлив, но с долей здорового эгоизма. Звучит странно, но терапевт обнаружила, что во многих случаях быть слишком заботливым может быть даже скучно. Приправь все долей здорового эгоизма. Не только дари удовольствие, но и получай его. Вам больше ничего не нужно!



Проявляй заботу в паре со здоровым эгоизмом / Фото mimi lalaa

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