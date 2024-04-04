Вот 4 столпа хорошей жизни, по мнению эксперта из Гарварда

Думаем, в мире нет человека, который бы не мечтал о хорошей жизни. Однако человек не всегда знает, что для этого нужно, и тратит время и деньги на вещи, которые на самом деле не помогают.

Хорошая жизнь – это не значит иметь все роскоши мира, иметь неограниченный бюджет или что-то подобное. Это значит чувствовать себя полноценным, счастливым и довольным. И чтобы достичь этого, надо определить вещи, которые действительно ведут к этой цели.

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Артур Брукс, профессор Гарвардской бизнес-школы и специалист по вопросам счастья и лидерства, обнаружил, что есть несколько столпов, которые помогают построить хорошую жизнь и поддерживать ее в течение многих лет.

Для хорошей жизни: 4 столпа от гарвардского эксперта

Работа. Работать 24 на 7 и посвятить всю свою жизнь офису? Нет. Работа не должна быть нашей идентичностью. Но она является ключевым элементом, поскольку помогает чувствовать себя полноценными и целеустремленными. Выбирать работу следует такую, что приносит удовольствие, позволяет чувствовать себя полезным. А если работа этого не дает, стоит хотя бы иметь хобби с таким наполнением.

Работать 24 на 7 и посвятить всю свою жизнь офису? Нет. Работа не должна быть нашей идентичностью. Но она является ключевым элементом, поскольку помогает чувствовать себя полноценными и целеустремленными. Выбирать работу следует такую, что приносит удовольствие, позволяет чувствовать себя полезным. А если работа этого не дает, стоит хотя бы иметь хобби с таким наполнением. Вера. Это не означает быть приобщенным к культу или религии, не означает и веры в Бога. Это о философии жизни, твердых и ясных убеждениях и принципах. Следует стараться, чтобы все в жизни соответствовало принципам, которыми человек руководствуется, принимая решения. Это должно приносить мир и спокойствие в жизнь и осознание, что жизнь не такая уж и плохая и нет ничего настолько важного, что могло бы ее разрушить.

Счастливая, хорошая жизнь – это не что-то эфемерное и имеет конкретные основы под собой / Фото cookie_studio@freepik

Друзья. Гарвардское исследование, проводившееся в течение 60 лет, в итоге показало, что то, что действительно делает нас счастливыми – это дружба и хорошие отношения. Друзья – это поддержка, веселье, соучастие, приключения и рост. Они нужны, чтобы не чувствовать себя одинокими или изолированными. Но важно и не иметь много друзей, а убедиться, что они действительно хорошие.

Гарвардское исследование, проводившееся в течение 60 лет, в итоге показало, что то, что действительно делает нас счастливыми – это дружба и хорошие отношения. Друзья – это поддержка, веселье, соучастие, приключения и рост. Они нужны, чтобы не чувствовать себя одинокими или изолированными. Но важно и не иметь много друзей, а убедиться, что они действительно хорошие. Семья. Это первая социальная группа, к которой мы принадлежим, это люди, которые знают нас лучше, которые видели, как мы росли, и которые могут быть безусловными (хотя не всегда, бывают и токсичные семьи). Поэтому также важно поддерживать хорошие отношения с ее членами. Как и в случае с друзьями, семья может быть сетью поддержки, источником мудрости и безопасности.

Нам нужны деньги, чтобы жить, заботиться о семье и о себе, но это не самый важный момент для счастья или хорошей жизни, поэтому на них не стоит сосредотачиваться. "За деньги счастье не купишь. Что они делают, так это устраняют общие факторы несчастья", – считает Брукс.