Ось 4 стовпи хорошого життя, на думку експерта з Гарварда

Гадаємо, у світі немає людини, яка б не мріяла про хороше життя. А проте людина не завжди знає, що для цього потрібно, і витрачає час і гроші на речі, які насправді не допомагають.

Хороше життя – це не означає мати всі розкоші світу, мати необмежений бюджет чи щось подібне. Це означає відчувати себе повноцінним, щасливим і задоволеним. І щоб досягти цього, треба визначити речі, які дійсно ведуть до цієї мети.

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Артур Брукс, професор Гарвардської бізнес-школи та фахівець із питань щастя і лідерства, виявив, що є кілька стовпів, які допомагають побудувати хороше життя і підтримувати його протягом багатьох років.

Для хорошого життя: 4 стовпи від гарвардського експерта

Робота. Працювати 24 на 7 і присвятити все своє життя офісу? Ні. Робота не повинна бути нашою ідентичністю. Але вона є ключовим елементом, оскільки допомагає відчувати себе повноцінними та цілеспрямованими. Обирати роботу слід таку, що приносить задоволення, дозволяє відчувати себе корисним. А якщо робота цього не дає, варто бодай мати хобі з таким наповненням.

Працювати 24 на 7 і присвятити все своє життя офісу? Ні. Робота не повинна бути нашою ідентичністю. Але вона є ключовим елементом, оскільки допомагає відчувати себе повноцінними та цілеспрямованими. Обирати роботу слід таку, що приносить задоволення, дозволяє відчувати себе корисним. А якщо робота цього не дає, варто бодай мати хобі з таким наповненням. Віра. Це не означає бути долученим до культу чи релігії, не означає й віри в Бога. Це про філософію життя, тверді і ясні переконання і принципи. Слід намагатися, щоб все у житті відповідало принципам, якими людина керується, приймаючи рішення. Це має приносити мир і спокій у життя та усвідомлення, що життя не таке вже й погане і немає нічого настільки важливого, що могло б його зруйнувати.

Щасливе, хороше життя – це не щось ефемерне та має конкретні засади під собою / Фото cookie_studio@freepik

Друзі. Гарвардське дослідження, що проводилося протягом 60 років, у результаті показало, що те, що дійсно робить нас щасливими – це дружба і хороші стосунки. Друзі – це підтримка, веселощі, співучасть, пригоди й зростання. Вони потрібні, щоб не відчувати себе самотніми чи ізольованими. Та важливо й не мати багато друзів, а переконатися, що вони справді хороші.

Гарвардське дослідження, що проводилося протягом 60 років, у результаті показало, що те, що дійсно робить нас щасливими – це дружба і хороші стосунки. Друзі – це підтримка, веселощі, співучасть, пригоди й зростання. Вони потрібні, щоб не відчувати себе самотніми чи ізольованими. Та важливо й не мати багато друзів, а переконатися, що вони справді хороші. Сім'я. Це перша соціальна група, до якої ми належимо, це люди, які знають нас найкраще, які бачили, як ми росли, і які можуть бути безумовними (хоча не завжди, бувають і токсичні сім'ї). Тому також важливо підтримувати хороші стосунки з її членами. Як і у випадку з друзями, сім'я може бути мережею підтримки, джерелом мудрості та безпеки.

Нам потрібні гроші, щоб жити, піклуватися про сім'ю і про себе, але це не найважливіший момент для щастя або хорошого життя, тому на них не варто зосереджуватися. "За гроші щастя не купиш. Що вони роблять, так це усувають загальні фактори нещастя", – вважає Брукс.