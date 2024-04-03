Часто это препятствия, которые мы сами себе создаем, и от них следует как можно скорее избавиться, особенно если мы решили стать на путь поиска счастья. Чтобы понимать, о чем речь, в GQ выделили 12 таких мыслей.
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Мысли, которые укорачивают счастье и от которых стоит избавиться
- "Я сделаю это позже". В определенных случаях прокрастинировать – это хорошо. Однако рутина привносит в жизнь последовательность и помогает повысить продуктивность, освобождая время для занятий, которые делают тебя счастливым.
- "Заботиться о себе – эгоистично". Стюардессы недаром просят, чтобы в чрезвычайной ситуации ты сначала надел кислородную маску, а потом помогал другим. Забота о себе – это не преступление, а инвестиция в себя, которая может иметь влияние на людей вокруг.
- "Твоя жизнь лучше моей". В соцсетях легко сравнивать себя с другими. Однако в интернете человек обычно дает искаженную картину собственного существования. Если хочешь быть счастливым, не сравнивай себя с вымышленной версией кого-то.
- "Я буду счастливым, когда..." Перенос цели счастья в условное будущее, которое может никогда не наступить, является опасной игрой. Надо немедленно начинать быть счастливым – прямо сейчас, в повседневной жизни, и с тем, что ты имеешь сегодня.
- "Я не должен так себя чувствовать". Эмоции нам неподвластны. Поэтому судить о себе по ним – все равно, что судить о себе по температуре тела. Вместо того чтобы корить себя за эмоции, прими их и позволь им течь.
- "Я хотел бы быть больше похожим на него (или нее)". Быть похожим на кого-то не является гарантией счастья. Поэтому не трать время на желание быть похожим на кого-то другого, а становись тем человеком, которым ты всегда хотел быть.
Есть мысли, которые, даже и не негативные, являются препятствием для счастья / Фото kues1@freepik
- "Со мной всегда происходит одно и то же". Мы часто представляем себя жертвами несправедливых обстоятельств. Но это скользкая линия рассуждений, которую лучше всего разрядить иронией.
- "Там должно было быть..." Это опасная фраза, как бы мы ее не завершили, ведь она всегда будет создавать разочарование, несоответствие, недовольство или закладывать возможность счастья в несуществующих ситуациях и объектах.
- "Я идиот". Если мы будем так думать, то наша самооценка полетит в мусорное ведро. Хорошо осознавать, кто ты есть, и быть объективным, но не до такой степени, чтобы разрушать свою уверенность и вешать на себя ярлык, который тебя не определяет.
- "Я попробую". Слова важны, потому что они могут влиять на отношение. Пытаться означает допускать возможность, как это ни парадоксально, не пытаться на самом деле. Вот почему твои решения должны быть четкими: что-то делать или не делать.
- "Если это не идеально, то не стоит этого делать". Это дельная мысль, однако надо и позволять себе идти дальше. Если мы беремся только за проекты, обреченные на успех, то никогда не возьмемся за то, что требует выйти из зоны комфорта. А это надо делать.
- "Я не способен". Если перед тобой задача, с которой, по твоему мнению, ты не справишься, надо понять, что ты можешь сделать вместо этого. Если перед тобой много шагов, начни с первого. Многие важные шаги в нашей жизни не имеют четких формул, поэтому приходится импровизировать и придумывать на ходу.