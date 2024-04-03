Часто это препятствия, которые мы сами себе создаем, и от них следует как можно скорее избавиться, особенно если мы решили стать на путь поиска счастья. Чтобы понимать, о чем речь, в GQ выделили 12 таких мыслей.

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Мысли, которые укорачивают счастье и от которых стоит избавиться

"Я сделаю это позже". В определенных случаях прокрастинировать – это хорошо. Однако рутина привносит в жизнь последовательность и помогает повысить продуктивность, освобождая время для занятий, которые делают тебя счастливым.

В определенных случаях прокрастинировать – это хорошо. Однако рутина привносит в жизнь последовательность и помогает повысить продуктивность, освобождая время для занятий, которые делают тебя счастливым. "Заботиться о себе – эгоистично". Стюардессы недаром просят, чтобы в чрезвычайной ситуации ты сначала надел кислородную маску, а потом помогал другим. Забота о себе – это не преступление, а инвестиция в себя, которая может иметь влияние на людей вокруг.

Стюардессы недаром просят, чтобы в чрезвычайной ситуации ты сначала надел кислородную маску, а потом помогал другим. Забота о себе – это не преступление, а инвестиция в себя, которая может иметь влияние на людей вокруг. "Твоя жизнь лучше моей". В соцсетях легко сравнивать себя с другими. Однако в интернете человек обычно дает искаженную картину собственного существования. Если хочешь быть счастливым, не сравнивай себя с вымышленной версией кого-то.

В соцсетях легко сравнивать себя с другими. Однако в интернете человек обычно дает искаженную картину собственного существования. Если хочешь быть счастливым, не сравнивай себя с вымышленной версией кого-то. "Я буду счастливым, когда..." Перенос цели счастья в условное будущее, которое может никогда не наступить, является опасной игрой. Надо немедленно начинать быть счастливым – прямо сейчас, в повседневной жизни, и с тем, что ты имеешь сегодня.

Перенос цели счастья в условное будущее, которое может никогда не наступить, является опасной игрой. Надо немедленно начинать быть счастливым – прямо сейчас, в повседневной жизни, и с тем, что ты имеешь сегодня. "Я не должен так себя чувствовать". Эмоции нам неподвластны. Поэтому судить о себе по ним – все равно, что судить о себе по температуре тела. Вместо того чтобы корить себя за эмоции, прими их и позволь им течь.

Эмоции нам неподвластны. Поэтому судить о себе по ним – все равно, что судить о себе по температуре тела. Вместо того чтобы корить себя за эмоции, прими их и позволь им течь. "Я хотел бы быть больше похожим на него (или нее)". Быть похожим на кого-то не является гарантией счастья. Поэтому не трать время на желание быть похожим на кого-то другого, а становись тем человеком, которым ты всегда хотел быть.

Есть мысли, которые, даже и не негативные, являются препятствием для счастья / Фото kues1@freepik