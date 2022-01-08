Что о тебе может рассказать твоя манера есть
Источник:Times Of India
О твоем характере могут поведать множество факторов. Один из них – манера есть. Удивленный? Тогда айда с нами узнавать, о чем свидетельствуют наши привычки во время трапезы.
Оказывается, манера есть позволяет лучше понять своего собеседника. Более того, ты можешь понять, что происходит с тобой. Поэтому мы попытаемся пройтись по самым распространенным, чтобы каждый мог узнать о себе больше.
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1. Ты ешь медленно
Те, кто ест медленно, обычно очень терпеливы. Они вкусят каждый кусочек, не спешат и уважают время еды. Но такие люди следуют тому же принципу и в своей рабочей жизни. Это может раздражать других, любящих выполнять все вовремя.
2. Ты спешишь во время еды
Эти люди многозадачны. Они никогда не срывают дедлайн и действительно отрабатывают его раньше. Такие люди очень склонны к соперничеству, но могут пропускать некоторые особые моменты своей жизни.
3. Ты – фанат презентаций
Если ты из тех, кто любит, чтобы еда была хорошо представлена на тарелке или много работает над сервировкой, то ты организованная личность. Ты любишь, чтобы все было чисто. Твой дом, вероятно, безупречен, ведь тебя бесит беспорядок и хаос.
Фанаты презентаций – организованные личности / Фото Ahmad Ossayli
4. Придирчивый дегустатор
Ты человек, который не может выйти из своей зоны комфорта. Такие люди испытывают страх неудачи, но они также из тех, кто стремится учиться и не боится задавать вопросы.
5. Ты ешь неаккуратно
Если у тебя все в тарелке перемешано, то ты общительный человек. Такие люди принимают на себя ответственность на работе. Они любят свою работу и могут находить время для своих близких. Но иногда их стремление заставляет терять счет времени, поэтому они в конечном счете пропускают сроки.
6. Фанат экспериментов
Склонен рисковать? Есть самые удивительные блюда и причудливые сочетания? Это значит, что ты любишь выходить из своей зоны комфорта и рисковать в жизни. Такие люди точно не скучны и действительно известны своей храбростью.
7. Ты громко ешь
Некоторые люди громко жуют, и это очень раздражает. Они даже разговаривают с открытым ртом. Такие люди экстраверты и очень общительны. И им буквально все равно, что о них думают другие. Им действительно тяжело с некоторыми людьми из-за их пренебрежительного отношения.
Если ты громко ешь, то ты экстраверт и общительный / Фото Jesson Mata
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Как видишь, твоя манера есть может очень и очень многое о тебе рассказать. Более того, ты можешь обратить внимание на очередную незнакомку, с которой отправился в ресторан. Иногда ее способ наслаждаться едой может гораздо лучше раскрыть ее личность.