Що про тебе може розповісти твоя манера їсти

Про твій характер можуть розповісти безліч факторів. Один з них – манера їсти. Здивований? Тоді гайда з нами дізнаватися, про що свідчать наші звички під час трапези.

Виявляється, манера їсти дозволяє краще зрозуміти свого співрозмовника. Ба більше, ти можеш збагнути, що відбувається з тобою. Тож ми спробуємо пройтися по найпоширеніших, щоб кожен міг дізнатися про себе більше.

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1. Ти їси повільно

Ті, хто їсть повільно, зазвичай дуже терплячі. Вони смакують кожен шматочок, не поспішають та поважають час їди. Але такі люди наслідують той самий принцип і у своєму робочому житті. Це може дратувати інших, які люблять виконувати усе вчасно.

2. Ти поспішаєш під час їди

Ці люди багатозадачні. Вони ніколи не зривають дедлайн і насправді відпрацьовують його раніше. Такі люди дуже схильні до суперництва, але й можуть пропускати деякі особливі моменти свого життя.

3. Ти – фанат презентацій

Якщо ти з тих, хто любить, щоб їжа була добре представлена на тарілці, або багато працює над сервіруванням, то ти організована особистість. Ти любиш, щоб усе було чисто. Твій дім, імовірно, бездоганний, адже тебе вибішує безлад і хаос.



Фанати презентацій – організовані особистості / Фото Ahmad Ossayli

4. Прискіпливий дегустатор

Ти людина, яка не може вийти зі своєї зони комфорту. Такі люди мають страх невдачі, але вони також з тих, хто прагне вчитися та не боїться ставити питань.

5. Ти їси неакуратно

Якщо у тебе все в тарілці перемішане, то ти товариська людина. Такі люди беруть на себе відповідальність на роботі. Вони люблять свою роботу та вміють знаходити час для своїх близьких. Але іноді їх прагнення змушує втрачати рахунок часу, тому вони зрештою пропускають терміни.

6. Фанат експериментів

Схильний ризикувати? Їсти найдивніші страви та чудернацькі поєднання? Це означає, що ти любиш виходити зі своєї зони комфорту та ризикувати у житті. Такі люди точно не нудні і насправді відомі своєю хоробрістю.

7. Ти гучно їси

Деякі люди голосно жують, і це дратує украй. Вони навіть розмовляють з відкритим ротом. Такі люди екстраверти та надзвичайно товариські. І їм буквально однаково, що про них думають інші. Їм справді важко з деякими людьми через їхнє зверхнє ставлення.



Якщо ти гучно їси, то ти екстраверт і товариський / Фото Jesson Mata

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Як бачиш, твоя манера їсти може дуже і дуже багато про тебе розповісти. Ба більше, ти можеш звернути увагу на чергову незнайомку, з якою вирушив до ресторану. Іноді її спосіб насолоджуватися їжею може значно краще розкрити її особистість.