Что значит, если мужчина любит готовить: развенчиваем мифы

Принято считать, что мужчины на кухне – гости не частые. Особенно, если нужно что-то приготовить, а не поесть.

С другой стороны, есть такой стереотип: если мужчина любит готовить и делает это часто – то он особенный. Но чем именно?

Стоит знать Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

И вот тут начинаются различные предрассудки и предположения.

Мужчина готовит, если ему приходится "заменять" мать

Мужчины, способные ежедневно вкусно готовить и делать это с охотой – это не только профессиональные повара, как иногда предполагают. Они просто любят готовить, и это не странность.

Но откуда-то в обществе всплывают предрассудки, будто бы "мужчина на кухне" – это основание искать этому "объяснение". Одно из самых распространенных: мол, ежедневно готовят мужчины, вынужденные по разным причинам самостоятельно воспитывать детей.

Да разве? В 2018 году, например, в Украине примерно 3 миллиона детей жили в неполных семьях, при этом у отцов-одиночек (то есть, не у матери или бабушки) жили только 3% от того количества. Разве это может что-то объяснить?



Мужчина на кухне может не только есть, и это не странно / Фото unsplash

"Подозрительный" холостяк

Представим себе мужчину, который живет один, не имеет вредных привычек, ежедневно сам готовит, сам выбирает и покупает одежду и так далее и тому подобное. Сначала такой мужчина может даже вызвать у женщин восторг.

Но общество в Украине в целом не слишком таких мужчин понимает: мол, с ними "что-то не так". Начинают предполагать и гомосексуальность, и импотенцию, и множество других глупостей.

На самом деле, конечно, все с теми мужчинами "так". Они просто выбрали такой образ жизни – "сознательного холостяка", – из-за, например, тотальной занятости и огромного объема работы, которую приходится выполнять.

Ответ прост как борщ: только то, что мужчина любит готовить. Не больше, и не меньше.

Также интересно Максимальный источник белка: как приготовить самый вкусный хумус в своей жизни