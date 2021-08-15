К твоему вниманию рецепт хумуса от повара из Мадрида. Шеф Мариано Муньос поделился тонкостями приготовления этой популярной восточной закуски, которая однозначно станет фаворитом на твоей кухне.

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Если ты не знал, то в 100 граммах нута содержится 19 граммов белка. В отварной куриной грудке, например, – 23 граммы.

Рецепт хумуса от шеф-повара из Мадрида

Ингредиенты:

Вареный нут – 1 килограмм

Тахин (паста из семян кунжута) – 1 стакан

Сок половины лимона

Оливковое масло – 4 столовые ложки

Чеснок – несколько зубчиков

Пищевая сода – 1 чайная ложка

Соль по вкусу



Хумус – очень вкусная и питательная закуска / Фото Unsplash

Приготовление хумуса:

Лучший хумус готовится без спешки. Поэтому нужно оставить нут замачиваться на ночь в воде. На следующий день слей воду. Залей в кастрюлю воды в пропорции 3: 1 (соотношение воды к нуту) и добавь пищевую соду. Вари до тех пор, пока нут не станет максимально мягким. Не сливай воду после приготовления и дай нуту остыть. Когда нут будет едва теплым, добавь к нему тахин, масло, сок лимона, чеснок. Все перебей с помощью блендера, пока не получишь однородную текстуру без комков. Если консистенция слишком густая – добавь немного воды, в которой варился нут. Добавь соли по вкусу. Для эффектной подачи можно сформировать небольшие вулканы с хумуса. Сверху ложкой сделать ямку, в которую можно выложить вареный нут, немного зелени и оливкового масла. К столу подавай хумус со свежим нарезанным болгарским перцем, а также хлебом. Также можно на гриле подсушить лаваш, предварительно нарезав его полосками.

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