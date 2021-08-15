К твоему вниманию рецепт хумуса от повара из Мадрида. Шеф Мариано Муньос поделился тонкостями приготовления этой популярной восточной закуски, которая однозначно станет фаворитом на твоей кухне.
Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена
Рецепт хумуса от шеф-повара из Мадрида
Ингредиенты:
- Вареный нут – 1 килограмм
- Тахин (паста из семян кунжута) – 1 стакан
- Сок половины лимона
- Оливковое масло – 4 столовые ложки
- Чеснок – несколько зубчиков
- Пищевая сода – 1 чайная ложка
- Соль по вкусу
Хумус – очень вкусная и питательная закуска / Фото Unsplash
Приготовление хумуса:
- Лучший хумус готовится без спешки. Поэтому нужно оставить нут замачиваться на ночь в воде. На следующий день слей воду. Залей в кастрюлю воды в пропорции 3: 1 (соотношение воды к нуту) и добавь пищевую соду. Вари до тех пор, пока нут не станет максимально мягким. Не сливай воду после приготовления и дай нуту остыть.
- Когда нут будет едва теплым, добавь к нему тахин, масло, сок лимона, чеснок. Все перебей с помощью блендера, пока не получишь однородную текстуру без комков. Если консистенция слишком густая – добавь немного воды, в которой варился нут. Добавь соли по вкусу.
- Для эффектной подачи можно сформировать небольшие вулканы с хумуса. Сверху ложкой сделать ямку, в которую можно выложить вареный нут, немного зелени и оливкового масла.
- К столу подавай хумус со свежим нарезанным болгарским перцем, а также хлебом. Также можно на гриле подсушить лаваш, предварительно нарезав его полосками.
Попробуй также Не только нарезать: 5 идей приготовления арбуза, чтобы удивить себя и друзей
Гарантируем, что хумус станет твоей любимой закуской. Он не только очень вкусный, но и питательный. А еще с его помощью можно надолго избавиться от ощущения голода. Приятного тебе аппетита!