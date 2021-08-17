Що означає, якщо чоловік любить готувати: розвінчуємо міфи

Заведено вважати, що чоловіки на кухні – гості не часті. Особливо, якщо треба щось приготувати, а не попоїсти.

З іншого боку, є такий стереотип: якщо чоловік любить готувати та робить це часто – то він особливий. Але чим саме?

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І ось тут починаються різноманітні забобони й припущення.

Чоловік готує, якщо йому доводиться "заміняти" матір

Чоловіки, здатні щодня смачно готувати та робити це з пристрастю – це не тільки професійні кухарі, як іноді припускають. Вони просто люблять готувати, і це не дивина.

Але звідкись у суспільстві виринають забобони, начебто "чоловік на кухні" – це підстава шукати цьому "пояснення". Одне із найпоширеніших: мовляв, щодня готують чоловіки, змушені з різних причин самостійно виховувати дітей.

Та хіба? У 2018 році, наприклад, в Україні приблизно 3 мільйони дітей жили у неповних родинах, при цьому у батьків-одинаків (тобто, не у матері чи бабусі) мешкали тільки 3% від тієї кількості. Хіба це може щось пояснити?



Чоловік на кухні може не тільки їсти, і це не дивина / Фото unsplash

"Підозрілий" холостяк

Уявімо собі чоловіка, який живе один, не має шкідливих звичок, щодня сам готує, сам вибирає і купує одяг і так далі і тому подібне. Спочатку такий чоловік може навіть викликати у жінок захват.

Але суспільство в Україні загалом не надто таких чоловіків розуміє: мовляв, з ними "щось не так". Починають припускати і гомосексуальність, і імпотенцію, і безліч інших дурниць.

Насправді, звісно, все з тими чоловіками "так". Вони здебільшого просто обрали такий спосіб життя – "свідомого холостяка", – через, наприклад, тотальну зайнятість та величезний обсяг роботи, яку доводиться виконувати.

Відповідь проста як борщ: тільки те, що чоловік любить готувати. Не більше, і не менше.

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