И мы были бы не мы, если бы не поделились ее горячими фото с тобой. А ну-ка, пошли на Men 24 любоваться несравненной Аликс Эшли Эрл. Она однозначно заслужила твоего внимания!

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Звезда тиктока примерила соблазнительные купальники

Аликс Эшли Эрл выложила целую серию фотографий. На них она позирует в разных купальниках, которые позволяют нам полюбоваться ее роскошной фигурой.

Моя обложка Sports Illustrated Swimsuit официально здесь!!! Работать с командой SI Swim над их ПЕРВОЙ цифровой обложкой было такой честью! Спасибо всем, кто работал над этой чрезвычайно особенной обложкой и историей. Также спасибо всем, кто так поддерживал...

– написала она под публикацией.

Аликс Эшли Эрл снялась в соблазнительном купальнике / Фото из инстаграма Эрл

Менее чем за сутки фотографии собрали более 460 тысяч лайков. Также подписчики красавицы буквально засыпали ее комментариями. К твоему вниманию некоторые из них:

"Это невероятно";

"Вы потрясающая!!!";

"На всякий случай, если кому-то интересно... Аликс действительно такая замечательная, как вы думаете! Люблю тебя, девушка!";

"Боже, она – икона";

"Так приятно смотреть невероятные фотографии! Любите свои веснушки. Вы заслуживаете всего самого лучшего!";

"Она – модель".

Особенно подписчики поражены тем, что на фотографиях минимум обработки. Это, по их мнению, позволяет максимально любоваться Аликс и ее естественной красотой.

Добавим еще тот факт, что сделаны эти фантастические фотографии на берегу моря. Все это – удивительное комбо. И мы очень рады, что звезда тиктока поделилась этими кадрами со своими подписчиками, а мы – с тобой.

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Если ты до сих пор не подписался на Аликс, то пора это сделать. Звезда тиктока еще имеет чем тебя порадовать. Поэтому мы ожидаем следующие ее публикации.