Ведущая Даша Савина похвасталась упругими ягодицами в прозрачном платье: горячие фото

Ведущая шоу "Великий футбол", Даша Савина не устает радовать своих подписчиков горячими фото. На этот раз она снялась в прозрачном платье, щеголяя пышными ягодицами. Наслаждайся порцией соблазна от роскошной красавицы на Men 24.

Нам нравится, когда украинские красавицы оставляют немного пространства для фантазии. Вот, например, Даша Савина снялась не полностью голой, а в прозрачном платье. Все для того, чтобы не на шутку взбудоражить пользователей сети.

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На новой серии фото Даша Савина позирует в черном боди. Поверх него красавица надела прозрачное платье, которое больше напоминает рыболовную сеть. Что ни говори, но этот соблазнительный образ безумно понравился ее подписчикам. Неудивительно, что они засыпали красавицу лайками и комментариями:

"Как же я люблю сочные персики";

"Ты просто супер";

"Огненная девушка";

"Шикарная!";

"Даша, ты – невероятная";

"Ты потрясающая женщина";

"Роскошная принцесса";

"Фото сзади лучше";

"О, Боже! У меня сердечный приступ";

"На обложку Playboy!".

Айда подписываться на Дашу Савину. Она однозначно заслуживает твоего внимания. А еще мы точно знаем, что впереди еще не один горячий пост от сексуальной украинской ведущей!

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