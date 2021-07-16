Инстаграм – настоящий кладезь соблазнительных фотографий. Мы на Men 24 решили вспомнить, какими кадрами будоражили пользователей сети зарубежные звезды. Лови подборку сексуальных и откровенных фото красавиц в купальниках и без них!

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Леди Гага

Начнем на этот раз с певицы Леди Гаги. Она не слишком активная пользовательница инстаграма, но иногда публикует такое... Вот недавно она выложила несколько видео, на которых позирует топлес. Такое пропустить – настоящий грех

Белла Хадид

Модель Белла Хадид очень много работала в первой половине лета. Неудивительно, что мы могли насладиться кадрами из рекламных кампаний и так далее. А еще она, например, посетила Канны. Смелый образ, который она на себя примерила, стал едва ли не темой №1 для обсуждения в сети.

Эмили Ратаковски

На так давно волшебная Эмили Ратаковски стала мамой. Красавица успела не только вернуться к своим привычным параметрам, но и сняться в нескольких откровенных фотосессиях. Особого внимания заслуживает эта съемка, для которой модель позировала топлес, прикрывая грудь руками в перчатках. Настоящее наслаждение!

Селена Гомес

Певица Селена Гомес в последнее время не слишком активная пользовательница сети. Но это не значит, что за ней не следят ее поклонники. Неудивительно, что фотография в купальнике вызвала настоящий фурор в сети. Чтобы ты понимал, кадр собрал почти 8 миллионов лайков.

Рианна

Соблазнительная Рианна наоборот не устает радовать своих подписчиков горячими фото. Она регулярно снимается в нижнем белье, а также купальниках. Все для того, чтобы похвастаться своими аппетитными формами и напомнить о себе. Но, будем откровенны, подписчики красавицы ждут от нее немного большего. Нового альбома, например!

Николь Шерзингер

Еще одна певица этим летом активно путешествует. Поэтому было бы откровенно странно, если бы она не делилась кадрами с поездок. Учитывая тот факт, что отдает она предпочтение теплым странам, то и фотографии с минимумом одежды. Вот как, например, эта серия фото, на которых она позирует в красном купальнике.

Хейли Бибер

И хотя любимая Джастина Бибера не слишком активно публиковала фотографии, были и те, которые захватывали пользователей сети. На них, конечно, красавица позирует в купальниках. Поэтому каждый из многомиллионной армии поклонников имел возможность насладиться соблазнительными формами модели.

Моника Беллуччи

Напоследок оставляем тебе невероятную Монику Беллуччи. Роскошная актриса вместе со своей дочерью снялась для глянца. Были как довольно сдержанные фотографии, так и максимально эротические. Все как мы любим. Звезда фильмов не устает соблазнять нас!

Если ты еще не подписан на этих красавиц, то мы буквально призываем тебя это сделать. Это позволит не упустить порцию горяченького от зарубежных звезд шоу-бизнеса.