Держись от них подальше: 5 типов женщин, с которыми не стоит строить отношения

Любовь и увлечение – это хорошо, но следует быть несколько прагматичным, когда говорится о серьезных отношениях. По мнению психологов, есть определенные черты, которых следует опасаться, ведь они могут превратить твою жизнь в ад. Особенно, если ты еще и захочешь построить семью.

К сожалению, мы только со временем начинаем лучше узнавать человека, с которым встречаемся. Но есть все же тревожные звоночки, которые проявляются практически сразу же. И на них мы заострим наше внимание.

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К твоему вниманию 5 типов женщин, с которыми не стоит строить отношения и думать о семье. Мы тебя предупредили...

1. Патологическая лгунья

Иногда такая женщина лжет и ведет себя довольно таинственно. Никогда не строй отношения с теми, кто скрывает что-то от тебя. Такие люди иногда имеют в своем шкафу такие скелеты, которые могут раз и навсегда испортить твою жизнь.

Иногда патологические лжецы так много врут, что начинают верить во все, что это есть. И хуже всего то, что ты и сам начинаешь во все это верить. Поэтому имеешь все шансы стать частью ее вымышленного мира, который не имеет ничего общего с реальностью.

2. Лицемерка

Есть женщины, которые говорят одно, а делают совсем другое. Поэтому будь осторожен, ведь однажды жертвой ее лицемерных выпадов станешь ты сам. Тебе она будет говорить, что у вас самый лучший в жизни секс. А вот подругам за коктейлями – жаловаться на то, что в постели ты совершенно ни на что не способен. Тебе это надо?



Такая девушка может быть недостаточно откровенной с тобой / Фото Unsplash

3. Игра в жертву

Есть целая большая категория людей, которые все время ноют. Они играют в жертву и настроены очень негативно. Если кто-то обидел их в прошлом, они не позволят этому уйти из их жизни. Поэтому они буквально обвинять в своих бедах всех вокруг. И худшее в этой ситуации то, что ты всегда будешь выглядеть ей обидчиком. Даже в тех ситуациях, когда хотеть сделать что-то хорошее для нее.

4. Нарциссическая личность

Нарциссы – та еще боль. Сначала такие личности кажутся интересными, уверенными и даже милыми. Но в конце концов ты просто хочешь убежать. А иногда такой возможности уже не будет. Такие люди думают, что весь мир вращается вокруг них, а они – точка притяжения. Они "никогда не ошибаются", поэтому это всегда будешь делать ты!

5. Неуверенные в себе

Такие люди высасывают из тебя эмоции, и даже если они и согласятся на серьезные отношения, то всегда будут не уверены в том, на что подписались. Такие личности всегда наготове. Что бы ты ни сделал, они будут ожидать ножа в спину. И это тот негатив, которого ты должен избегать ради своего же благополучия.



Недостаточная уверенность негативно влияет на отношения / Фото Unsplash

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От таких барышень лучше держаться подальше. Это все для твоего же блага. Если ты не послушаешь нас, то будь готов к настоящим эмоциональным каруселям.