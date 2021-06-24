"Такую красоту ладонью не прикроешь": украинская диджей показала, как принимает ванну – видео

Наблюдать за инстаграмом DJ NANA – одно удовольствие. Звезда регулярно радует своих подписчиков горячими фото и видео, которые не на шутку будоражат пользователей сети. Вот на днях красавица выложила видео, на котором полностью обнаженной принимает ванну. Наслаждайся порцией соблазна от DJ NANA на Men 24!
35-летняя Анастасия Кумейко разбирается в том, как порадовать своих фанатов. Для этого волшебная DJ NANA регулярно обнажается перед камерами. Вот, например, на этот раз она снялась полностью обнаженной в ванной, что лишило сна и покоя ее подписчиков.
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Для максимальной эффектности DJ NANA прикрывает обнаженную грудь руками. Заметим, что на этом моменте можно буквально залипнуть. Неудивительно, что ролик буквально засыпали комментариями подписчики красавицы:
- "Царская уха";
- "Тема груди не раскрыта";
- "Сплошной захват для глаз";
- "Такую красоту ладонью не прикроешь";
- "Я хочу к тебе";
- "Зачем "мячики" прикрывать?".
DJ NANA однозначно лишила сна не одного своего подписчиков. И мы признаемся, что закрыть это видео было очень непросто. Поэтому будь максимально осторожным, чтобы твоя возлюбленная не "спалила" тебя
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