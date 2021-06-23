Соня Плакидюк прекрасно знает, какие фотографии больше всего нравятся ее поклонникам. Поэтому она с огромным удовольствием делится соблазнительными кадрами в нижнем белье или купальниках. На этот раз очаровательная фэшн-фотограф решила не делать исключений.
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Красавица снова отправилась в Турцию, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. А еще и для того, чтобы наделать много горячих фото, которые однозначно понравятся ее подписчикам. Последняя серия кадров подтверждает это, ведь она собрала не только несколько десятков тысяч лайков, но и множество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:
- "А где султан Сулейман?";
- "Соня, вы – невероятная";
- "Очень красива";
- "Вот ноги";
- "Настоящая русалка";
- "Солнышко, вы просто идеальная".
Нам тоже безумно нравятся свежие фото Сони Плакидюк. Поэтому призываем и тебя поставить лайк фэшн-фотографу, а также подписаться на нее. Гарантируем, что впереди тебя ожидает еще много горячих кадров от красавицы!
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