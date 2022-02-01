DJ NANA зажгла сеть эротическим танцем у холодильника

1 февраля 2022 , 01:41
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Источник:

инстаграм DJ NANA

Наконец-то DJ NANA вернула популярную рубрику. Своих поклонников, как и нас, она порадовала зажигательным танцем у холодильника. И это нужно видеть!

Нам очень нравится DJ NANA. А еще больше пришлась по душе ее традиционная рубрика, в которой звезда танцует у холодильника. Этот ролик однозначно заслуживает твоего внимания.

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"Венера вернулась", – написала она под публикацией.

И мы очень рады этому возвращению. Поэтому мы не удивлены, что видео понравилось ее поклонникам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Как волшебно. И халат сказочный";
  • "Ух, божественно";
  • "Ах, какая ты огненная";
  • "Очень красиво";
  • "Везет же холодильнику";
  • "Настя, ты – зажигалка";
  • "Шикарные движения под шикарную музыку";
  • "Венера, кажется, на кухне живет";
  • "Что же ты творишь, когда на тебе нет халата и выключена камера?";
  • "Ну, подвигай ягодицами".

Смотри на видео, как DJ NANA танцует у холодильника в халате:

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Мы в восторге от DJ NANA. Если ты до сих пор не подписался на звезду, то пора это сделать. Ты ведь не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нашей героини?

Автор: Назарій Лазур