DJ NANA зажгла сеть эротическим танцем у холодильника

Наконец-то DJ NANA вернула популярную рубрику. Своих поклонников, как и нас, она порадовала зажигательным танцем у холодильника. И это нужно видеть!

Нам очень нравится DJ NANA. А еще больше пришлась по душе ее традиционная рубрика, в которой звезда танцует у холодильника. Этот ролик однозначно заслуживает твоего внимания.

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"Венера вернулась", – написала она под публикацией.

И мы очень рады этому возвращению. Поэтому мы не удивлены, что видео понравилось ее поклонникам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Как волшебно. И халат сказочный";

"Ух, божественно";

"Ах, какая ты огненная";

"Очень красиво";

"Везет же холодильнику";

"Настя, ты – зажигалка";

"Шикарные движения под шикарную музыку";

"Венера, кажется, на кухне живет";

"Что же ты творишь, когда на тебе нет халата и выключена камера?";

"Ну, подвигай ягодицами".

Смотри на видео, как DJ NANA танцует у холодильника в халате:

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Мы в восторге от DJ NANA. Если ты до сих пор не подписался на звезду, то пора это сделать. Ты ведь не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нашей героини?