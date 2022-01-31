Не стал исключением ее последний пост. На нем можно увидеть модель в нижнем белье. Эффектное фото, сделанное на кровати, позволяет полюбоваться не только ее идеальными изгибами, но и стальным прессом. Что мы и рекомендуем сделать!

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"Такие воскресенья", – написала Каролина под публикацией.

Ох, мы бы и сами не отказались от таких воскресений. Но вынуждены констатировать тот факт, что наступили рабочие будни. Так что от тоски тебя могут спасти разве комментарии, которые оставили нашей героине под постом ее поклонники:

"Божественно";

"Какая же ты обаятельна";

"Чувственная и роскошная";

"Очень красивая девушка";

"Фантастическая женщина";

"У тебя безупречное тело";

"Так и хочется тобой любоваться";

"Сексуальная бомба";

"Такие фото меня расслабляют";

"Почему ты настолько красива?".



Соблазнительное фото Каролины Стамаре понравилось ее подписчикам / Фото с инстаграма Стамаре

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