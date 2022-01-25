Добавь немного объема своему образу: 5 советов для худых парней

Генетика – очень капризная женщина. Так что сталкиваются с проблемами не только ребята в теле, но и стройные. Мы расскажем, как правильно одеваться худым парням, чтобы быть на высоте.

Не стоит считать, что сложно одеваться только парням в теле. Как показывает практика, трудности встречают и владельцы худощавых телосложений. К счастью, можно внести несколько корректив, чтобы твой образ был на высоте. На них мы и заострим внимание.

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1. Куртка с объемом

Куртка может стать отличным выбором для худого мужчины. А все потому, что она способна скорректировать любую фигуру. Для этого ты должен найти фасон с чуть-чуть массивными плечами. Это придаст тебе немного желаемого рельефа.

Следует помнить, что одежда должна быть соответствующего размера. Избегай мешковатости, ведь может возникать впечатление, что ты носишь одежду старшего брата.



Косуха придаст желаемый объем в верхней части тела / Фото Tyler Nix

2. Двухбортное пальто

Идеальный вариант для тех, кто хочет всегда быть элегантным и стильным. А самое ценное, что двубортное пальто придает твоему образу объема. Такой крой делает туловище немного шире. Это именно то, чего мы и стремимся достичь с помощью одежды, если нужно нарастить фактуру.

3. Откажись от оверсайза

Следует понимать, что одежда оверсайз идеально подходит именно для того, чтобы скрыть недостатки собственной фигуры. Вместо этого стройным ребятам отдавать предпочтение мешковатым фасонам не стоит. Они сделают фактуру тяжелой, а также создадут удивительное ощущение, что у тебя худенькие руки и ноги, а вот под худи прячется кругленький живот. Не нужно так!

Лучше отдать предпочтение многослойности. Но и здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы не переусердствовать с количеством слоев.

4. Никаких узких штанов

Что касается штанов, то мы рекомендуем избегать узких моделей. Все потому, что такие фасоны только подчеркивают твою стройность. Лучше отдать предпочтение прямому крою. Такие штаны не только максимально универсальны. Они еще и позволят придать требуемый объем твоему образу.

Но стоит обратить внимание на длину брюк. Они не должны быть слишком длинными. Особенно если ты не слишком высок. Это может негативно отразиться на общей картинке.



Предпочитай брюки с прямым кроем / Фото Clarisse Meyer

5. Удели внимание материалам

Также дополнительный объем можно снабдить с помощью материалов. Предпочитай свитера с массивной вязкой. Это касается и рубашек. Можно добавить в свой гардероб утепленные модели, которые значительно крепче и позволят сделать верх массивнее, чем он есть. Не лишними в твоем гардеробе будут вещи из вельвета, твида и плотного денима.

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Несколько незначительных корректив позволят тебе придать желаемый объем. И именно с его помощью можно будет придать фактурность образу, если тебе никак не удается нарастить желаемый рельеф. Главное – не переусердствовать. Помни, что верх и низ должны быть пропорциональными. Это очень важно, если ты хочешь выглядеть органично.