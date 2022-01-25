Додай трохи об'єму своєму образу: 5 порад для худих хлопців

Генетика – дуже капризна кобіта. Тож стикаються з проблемами не лише хлопці в тілі, а й стрункі. Ми ж розповімо, як правильно одягатися худим хлопцям, щоб бути на висоті.

Годі вважати, що складно одягатися лише хлопцям в тілі. Як показує практика, на труднощі натрапляють й власники худорлявих статур. На щастя, можна внести кілька коректив, щоб твій образ був на висоті. На них ми й загостримо нашу увагу.

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1. Куртка з об'ємом

Куртка може стати чудовим вибором для худорлявого чоловіка. А все тому, що вона здатна скоригувати будь-яку фігуру. Для цього ти повинен знайти фасон з трохи масивними плечима. Це надасть тобі трохи бажаного рельєфу.

Варто пам'ятати, що одяг має бути відповідного розміру. Уникай мішкуватості, адже може виникати враження, що ти носиш одяг старшого брата.



Косуха додасть бажаного об'єму у верхній частині тіла / Фото Tyler Nix

2. Двобортне пальто

Ідеальний варіант для тих, хто хоче завжди бути стильним і елегантним. А найцінніше те, що двобортне пальто додає твоєму образу об'єму. Такий крій робить тулуб трохи ширшим. Це саме те, чого ми й прагнемо досягнути за допомогою одягу, якщо потрібно "наростити" фактуру.

3. Відмовся від оверсайзу

Варто розуміти, що одяг оверсайз ідеально підходить саме для того, щоб приховати недоліки власної фігури. Натомість струнким хлопцям віддавати перевагу мішкуватим фасонам не варто. Вони зроблять фактуру важкою, а також створять дивне відчуття, що у тебе худенькі руки та ноги, а от під худі ховається кругленький живіт. Не треба так!

Краще віддати перевагу багатошаровості. Але і тут потрібно бути максимально обережним, щоб не перестаратися з кількістю шарів.

4. Ніяких вузьких штанів

Що ж стосується штанів, то ми рекомендуємо уникати вузьких моделей. Усе тому, що такі фасони лише підкреслюють твою стрункість. Краще віддати перевагу прямому крою. Такі штани не лише максимально універсальні. Вони ще й дозволять додати необхідного об'єму твоєму образу.

Але варто звернути увагу на довжину штанів. Вони не повинні бути надто довгими. Особливо, якщо ти не надто високий. Це може негативно вплинути на загальну картинку.



Віддай перевагу штанам з прямим кроєм / Фото Clarisse Meyer

5. Приділи увагу матеріалам

Також додатковий об'єм можна забезпечити за допомогою матеріалів. Віддай перевагу светрам з масивною в'язкою. Це ж стосується сорочок. Можна додати до свого гардеробу утеплені моделі, які значно цупкіші та дозволять зробити верх масивнішим, ніж він є. Не зайвими у твоєму гардеробі будуть речі з вельвету, твіду та цупкого деніму.

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Кілька незначних коректив дозволять тобі додати бажаного об'єму. І саме з його допомогою можна буде надати фактурності образу, якщо тобі ніяк не вдається наростити бажаний рельєф. Головне – не перестаратися. Пам'ятай про те, що верх і низ повинні бути пропорційними. Це дуже важливо, якщо ти хочеш мати органічний вигляд.