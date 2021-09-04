Как добавить перчинки своей сексуальной жизни: 5 беспроигрышных советов

Мы не устаем помогать тебе улучшать сексуальную жизнь. На этот раз предлагаем взять на вооружение несколько БДСМ-советов. С их помощью ты не только добавишь пикантности, но и разнообразишь это приятное занятие.

Нужно смириться с тем фактом, что со временем секс с одним и тем же партнером может превращаться в рутину. Поэтому стоит пытаться разнообразить его. Для этого можно взять на вооружение несколько советов, связанных с практиками БДСМ.

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Иммобилизация

Один из ключей к БДСМ – иммобилизация или, другими словами, связывание во время секса. Если ты начинаешь со своей партнершей заниматься этим типом секса, необязательно покупать наручники. Можно, например, взять на вооружение чулки, платок. Не стоит сразу же браться за цепи или что-то не менее грубое.

Совет: не нужно привязывать возлюбленную к кровати так, чтобы на ее запястьях оставались синяки. Это не сексуально!

Помни, что секс должен приносить удовольствие. И в твоей возлюбленной не должно быть желание вырваться из твоего плена и сбежать.

Повязки на глаза

Если мы притупляем одно ощущение, то обостряются другие. Поэтому элементарная повязка на глаза может позволить твоей возлюбленной пережить еще больше удовольствия от этого приятного занятия. Она будет концентрироваться на каждом твоем прикосновении, дыхании или звуках.

Совет: завяжи ей глаза и преврати секс в настоящую игру с ее чувствами. Пусть ее бросает то в жар, то в холод от реакций тела.



Гаджеты помогут разнообразить секс / Фото Unsplash

Добавь игрушки

Необязательно скупать весь ассортимент секс-шопа. Но стоит все же иметь под рукой несколько гаджетов, которые помогут усилить приятные ощущения. Для этого можно взять на вооружение, например, вибраторы, плетки, прищепки на соски, кляпы и тому подобное.

Совет: не нужно заказывать интимные гаджеты на одном очень популярном китайском сайте. Тебе нужно быть уверенным в том, что они будут безопасными и доставят удовольствие вам обоим, а не сплошные проблемы.

Накажи ее

Ты можешь использовать немного грубости и дерзости. Добавь к этому приятному процессу грубые слова, а также порку. Но здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы не оставить на ее соблазнительных изгибах синяков.

Совет: для начала можешь попробовать легонько хлестать ее по ягодицам ладонью. Как только начнет проявляться румянец – остановись и обрати внимание на ее реакции.

Адаптируй любимые позиции

Если вы обожаете миссионерскую позицию, то попробуй совместить ее с привязыванием к постели. Если doggy-style, то к ней можно добавить немного порки. Вкрапления должны быть органическими. Это не должно отвлекать от самого процесса, а также позволит получать удовольствие.

Совет: не пытайся использовать все и сразу. Это может сбить с толку, а также приглушить ее ощущения.



Не забудьте использовать стоп-слово / Фото Unsplash

Бонус: пароль

Если ты хочешь добавить еще больше перчика, то следует определить стоп-слово. Его использование поможет тебе или твоей партнерше остановиться в тот момент, когда удовлетворение имеет все шансы превратиться в нечто не слишком приятное.

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы добавить немного пикантности сексу. Гарантируем, удовольствия будет значительно больше!