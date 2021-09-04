Як додати перчинки своєму сексуальному життю: 5 безпрограшних порад

Ми не втомлюємося допомагати тобі покращувати сексуальне життя. Цього разу пропонуємо взяти на озброєння кілька БДСМ-порад. З їхньою допомогою ти не лише додаси пікантності, а й урізноманітниш це приємне заняття.

Потрібно змиритися з тим фактом, що з часом секс з одним і тим же партнером може перетворюватися на рутину. Тож варто намагатися урізноманітнювати його. Для цього можна взяти на озброєння кілька порад, пов'язаних з практиками БДСМ.

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Іммобілізація

Один з ключів до БДСМ – іммобілізація або, іншими словами, зв'язування під час сексу. Якщо ти починаєш зі своєю партнеркою займатися цим типом сексу, не обов'язково купувати наручники. Можна, наприклад, взяти на озброєння панчохи, хустинку. Не варто відразу ж братися за ланцюги та щось не менш брутальне.

Порада: не потрібно прив'язувати кохану до ліжка так, щоб на її зап'ястях залишалися синці. Це не сексуально!

Пам'ятай про те, що секс має приносити задоволення. І у твоєї коханої не має бути бажання вирватися з твого полону та втекти.

Пов'язки на очі

Якщо ми притуплюємо одне відчуття, то загострюються інші. Тож елементарна пов'язка на очі може дозволити твоїй коханій пережити ще більше задоволення від цього приємного заняття. Вона концентруватиметься на кожному твоєму дотику, подиху або звуку.

Порада: зав'яжи їй очі та перетвори секс на справжню гру з її відчуттями. Нехай її кидає то в жар, то в холод від реакцій тіла.



Гаджети допоможуть урізноманітнити секс / Фото Unsplash

Додай іграшки

Не обов'язково скуповувати весь асортимент секс-шопу. Але варто усе ж мати під рукою кілька гаджетів, які допоможуть посилити приємні відчуття. Для цього можна взяти на озброєння, наприклад, вібратори, батоги, прищіпки на соски, кляпи тощо.

Порада: не потрібно замовляти інтимні гаджети на одному дуже популярному китайському сайті. Тобі потрібно бути впевненим у тому, що вони будуть безпечними і принесуть задоволення вам обом, а не суцільні проблеми.

Покарай її

Ти можеш використати трішки грубості та зухвалості. Додай до цього приємного процесу брутальні слова, а також шмагання. Але тут потрібно бути максимально обережним, щоб не залишити на її спокусливих вигинах синців.

Порада: для початку можеш спробувати легенько шмагати її по сідницях долонею. Щойно почне проявлятися рум'янець – зупинися та зверни увагу на її реакції.

Адаптуй улюблені позиції

Якщо ви обожнюєте місіонерську позицію, то спробуй поєднати її з прив'язуванням до ліжка. Якщо ж doggy-style, то до нього можна додати трохи шмагання. Вкраплення повинні бути органічними. Це не відволікатиме від самого процесу, а також дозволить отримувати задоволення.

Порада: не намагайся використати усе й відразу. Це може збити з пантелику, а також приглушити її відчуття.



Не забудьте використовувати стоп-слово / Фото Unsplash

Бонус: пароль

Якщо ти хочеш додати ще більше перчику, то варто визначити стоп-слово. Його використання допоможе тобі або твоїй партнерці зупинитися у той момент, коли задоволення має усі шанси перетворитися на щось не надто приємне.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб додати трохи пікантності сексу. Гарантуємо, задоволення буде значно більше!