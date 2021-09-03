Есть люди, которые всегда настроены на секс, а есть те, чей организм / график / и т.д. препятствуют. Рано утром, поздно вечером или где-то посередине? Когда лучше всего заниматься сексом, зависит от многих факторов.

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В это время лучше всего заниматься сексом

Один из факторов – уровень гормонов, как отмечает гормональная эксперт Алиса Витти. В интервью Daily Mail она рассказывает, когда занятия сексом становится идеальным. Спойлер: это время не слишком удобное для большинства.

Алиса Витти знает, что когда дело доходит до уровня гормонов в нашем организме, идеальное время для секса – 15:00. И это касается как мужчин, так и женщин.

Почему так? А все потому, что в это время уровень кортизола должен быть высоким у женщин, а у мужчин – уровень эстрогена.

Большое количество кортизола предусматривает много энергии и повышенную возбужденность.

Зато большое количество эстрогена делает мужчину более эмоциональным и отзывчивым. А это, в свою очередь, приносит пользу обоим партнерам.

Но поскольку 15:00 – довольно неудобное время для многих людей, которые работают, альтернатива все же есть. По словам Витти, мужчины испытывают особое желание заняться сексом именно утром. Все потому, что тогда уровень тестостерона на 30% выше, чем в другое время суток.



Идеальное время для занятия сексом – 15:00 / Фото Unsplash

Но есть одно "но": многие женщины хотели бы начинать день спокойно и уравновешенно. Поэтому в них желание заняться сексом возникает, как правило, вечером. Тогда, когда все дела выполнены.

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