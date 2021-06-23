Биатлонистка Доротея Вирер похвасталась соблазнительными изгибами в купальнике: горячие фото

Доротея Вирер порадовала своих подписчиков фотографиями с отдыха. На них соблазнительная итальянская биатлонистка снялась в купальнике, щеголяя роскошными формами. Неудивительно, что подписчикам 31-летней спортсменки безумно понравились фотографии красавицы. Наслаждайся и ты порцией соблазна от Доротеи Вирер на Men 24!

На одном из фото Доротея Вирер перевоплотилась в "спасительницу Малибу". Тут тебе и слитный купальник, и спасательный круг, и, конечно же, очаровательная спасительница. То есть сама Вирер. Неудивительно, что фотографии за считанные дни собрали более 70 тысяч лайков.

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"Девушки просто захотели развлечений", – написала Доротея под постом.

"Развлечения" Вирер изрядно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют не только лайки, но и комментарии, которые они ей оставили. Традиционно лови лучшие из них:

"Девушки просто хотят быть такими как ты";

"Чрезвычайно горячая";

"Сексуальная";

"Вау, обворожительная";

"Посмотрите на это волшебное тело";

"Настоящая Супердевушка";

"Эта девушка – настоящий огонь".

Айда подписываться на Доротею Вирер. Сексуальная итальянская биатлонистка однозначно заслужила не твоё внимание. А еще ты получишь возможность одним из первых увидеть горячие фото, которые она будет публиковать на своем инстаграме!

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