Біатлоністка Доротея Вірер похизувалася спокусливими вигинами у купальнику: гарячі фото

Доротея Вірер потішила своїх підписників світлинами з відпочинку. На них спокуслива італійська біатлоністка знялася у купальнику, хизуючись розкішними формами. Не дивно, що підписникам 31-річної спортсменки шалено сподобалися фотографії красуні. Насолоджуйся і ти порцією спокуси від Доротеї Вірер на Men 24!

На одному з фото Доротея Вірер перевтілилася на "рятувальницю Малібу". Тут тобі і суцільний купальник, і рятувальний круг, і, звичайно ж, чарівна рятувальниця. Себто сама Доротея Вірер. Не дивно, що світлини за лічені дні назбирали понад 70 тисяч лайків.

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"Дівчата просто захотіли розваг", – написала Доротея під постом.

"Розваги" Доротеї Вірер неабияк припали до душі її підписникам. Про це свідчать не лише лайки, а й коментарі, які вони їй залишили. Традиційно лови найкращі з них:

"Дівчата просто хочуть бути такими як ти";

"Надзвичайно гаряча";

"Сексуальна";

"Вау, заворожуюча";

"Гляньте на це чарівне тіло";

"Справжня супердівчина";

"Ця дівчина – справжній вогонь".

Гайда підписуватися на Доротею Вірер. Сексуальна італійська біатлоністка однозначно заслужила не твою увагу. А ще ти матимеш можливість одним з перших побачити гарячі фото, які вона викладатиме на своєму інстаграмі!

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