Заряди себя на успех с советами, которые в свое время дал легендарный Генри Форд

Генри Форд, как ты можешь догадаться из его фамилии, – это человек, который создал огромную автомобильную компанию, которую мы знаем сегодня как Ford. И он дал немало полезных советов за свою жизнь.

Во времена Форда мир не был переполнен разнообразными вариантами автомобилей. Но он знал, что нужно более эффективное средство передвижения и что он должен найти лучший способ его производства. И именно это привело его к созданию своей компании и к тому, что он стал отцом современных производственных линий, в то время, когда не все понимали его идею и его проект.

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Генри Форд имел менталитет успеха, он был уверен в себе и в своей идее, не позволял никому остановить его, не позволял неуверенности или сомнениям остановить его на пути, и именно это привело его к успеху и сделало американской иконой в деловом мире.

Чтобы достичь успеха, нужно не только иметь хорошую идею, но и реализовать ее, принимать правильные решения, внедрять полезные привычки и учиться на своих ошибках, а не разочаровываться в них. И у Форда есть очень простой, но очень эффективный совет, который поможет тебе стать на правильный путь, на котором ты сможешь достичь своих целей и развиваться, а твой успех будет долговременным.

Что же предлагает Генри Форд для достижения успеха?

На самом деле это два ключевых совета, которые происходят от известной фразы, которую когда-то сказал Генри Форд. По данным LinkedIn, эта цитата звучит так: "Независимо от того, думаете вы, что можете, или думаете, что не можете, вы правы".

Отсюда мы можем взять два момента, которые даже были прокомментированы и повторены разными экспертами.

Ты должен иметь правильное отношение

Первая часть заключается в том, чтобы иметь правильное отношение и мышление успеха и роста, которые необходимы для того, чтобы иметь возможность учиться, доверять себе и своим инстинктам, преодолевать плохую критику и не быть побежденным ошибкой или неудачей.



Ты должен быть позитивно настроенным / Фото freepik

Для этого нужно начать с понимания того, что для тебя является успехом, что для тебя важно, какие твои сильные стороны и цель. А также начать воспринимать ошибки, отказа или неудачи как возможность совершенствоваться, корректировать свои процессы, продолжать учиться, развивать навыки и открывать для себя новые пути и возможности.

Негатив и фаталистическое отношение могут уничтожить или остановить тебя еще до того, как ты начнешь. Именно поэтому правильное отношение является одним из важнейших элементов в борьбе за успех и достижение целей, и это подтверждается психологией. Вот почему Билл Гейтс говорит, что даже если он уже не учится в школе, он все равно ищет источники обучения и пути саморазвития, не воспринимает свой успех как должное и не оставляет его другим.

Ты должен в это поверить

Цитата Форда также говорит о важности веры в себя, как это произошло, например, с Джеффом Безосом, когда он решил изменить бизнес-модель Amazon, чтобы она не сводилась только к продаже книг. В то время многие люди отговаривали его от этого, но Безос знал, что его идея хорошая, поэтому он рискнул и теперь он один из самых богатых людей в мире.



Ты также должен верить в то, что хочешь / Фото Drobot Dean

Когда ты веришь в себя и свои идеи, ты можешь лучше их защищать, лучше справляться с критикой и доверять своим инстинктам, знаниям и силам. Речь идет не о вере в то, что ты все знаешь, а о признании того, что тебе есть что предложить, и что ты можешь достичь чего-то хорошего, когда веришь, что можешь.

Когда ты веришь в себя, твоя уверенность в себе и самооценка растут, а это очень положительно влияет на твою производительность и мотивацию.

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Прислушайся к этим советам. Они однозначно положительно повлияют на тебя и смогут изменить твою жизнь и приблизить тебя к цели, которую ты перед собой поставил.