Заряди себе на успіх з порадами, які свого часу дав легендарний Генрі Форд

Генрі Форд, як ти можеш здогадатися з його прізвища, – це людина, яка створила величезну автомобільну компанію, яку ми знаємо сьогодні як Ford. І він дав чимало корисних порад за своє життя.

За часів Форда світ не був переповнений різноманітними варіантами автомобілів. Але він знав, що потрібен ефективніший засіб пересування і що він повинен знайти кращий спосіб його виробництва. І саме це привело його до створення своєї компанії і до того, що він став батьком сучасних виробничих ліній, в той час, коли не всі розуміли його ідею і його проєкт.

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Генрі Форд мав менталітет успіху, він був впевнений у собі та у своїй ідеї, не дозволяв нікому зупинити його, не дозволяв невпевненості чи сумнівам зупинити його на шляху, і саме це привело його до успіху та зробило американською іконою в діловому світі.

Щоб досягти успіху, потрібно не лише мати гарну ідею, але й реалізувати її, ухвалювати правильні рішення, впроваджувати корисні звички та вчитися на своїх помилках, а не розчаровуватися в них. І у Форда є дуже проста, але дуже ефективна порада, яка допоможе тобі стати на правильний шлях, на якому ти зможеш досягти своїх цілей і розвиватися, а твій успіх буде довготривалим.

Що ж пропонує Генрі Форд для досягнення успіху?

Насправді це дві ключові поради, які походять від відомої фрази, яку колись сказав Генрі Форд. За даними LinkedIn, ця цитата звучить так: "Незалежно від того, думаєте ви, що можете, чи думаєте, що не можете, ви маєте рацію".

Звідси ми можемо взяти два моменти, які навіть були прокоментовані і повторені різними експертами.

Ти повинен мати правильне ставлення

Перша частина полягає в тому, щоб мати правильне ставлення і мислення успіху і зростання, які необхідні для того, щоб мати можливість вчитися, довіряти собі і своїм інстинктам, долати погану критику і не бути переможеним помилкою або невдачею.



Ти маєш бути позитивно налаштованим / Фото freepik

Для цього потрібно почати з розуміння того, що для тебе є успіхом, що для тебе важливо, які твої сильні сторони та мета. А також почати сприймати помилки, відмови чи невдачі як можливість вдосконалюватися, коригувати свої процеси, продовжувати вчитися, розвивати навички та відкривати для себе нові шляхи та можливості.

Негатив і фаталістичне ставлення можуть знищити або зупинити тебе ще до того, як ти почнеш. Саме тому правильне ставлення є одним з найважливіших елементів у боротьбі за успіх і досягнення цілей, і це підтверджується психологією. Ось чому Білл Гейтс каже, що навіть якщо він вже не вчиться в школі, він все одно шукає джерела навчання і шляхи саморозвитку, не сприймає свій успіх як належне і не залишає його іншим.

Ти повинен у це повірити

Цитата Форда також говорить про важливість віри в себе, як це сталося, наприклад, з Джеффом Безосом, коли він вирішив змінити бізнес-модель Amazon, щоб вона не зводилася лише до продажу книг. У той час багато людей відмовляли його від цього, але Безос знав, що його ідея хороша, тому він ризикнув і тепер він один з найбагатших людей у світі.



Ти також повинен вірити в те, що хочеш / Фото Drobot Dean

Коли ти віриш у себе і свої ідеї, ти можеш краще їх захищати, краще справлятися з критикою і довіряти своїм інстинктам, знанням і силам. Йдеться не про віру в те, що ти все знаєш, а про визнання того, що тобі є що запропонувати, і що ти можеш досягти чогось хорошого, коли віриш, що можете.

Коли ти віриш у себе, твоя впевненість у собі та самооцінка зростають, а це дуже позитивно впливає на твою продуктивність та мотивацію.

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Прислухайся до цих порад. Вони однозначно позитивно вплинуть на тебе та зможуть змінити твоє життя та наблизити тебе до цілі, яку ти перед собою поставив.