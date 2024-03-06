Друзья нужны всем и каждому, и поиск способов завести их на работе может изменить жизнь. Окружение правильными людьми имеет важное значение для того, чтобы быть более успешным и достигать своих целей. И для этого тебе также нужно воспользоваться преимуществами людей, с которыми ты проводишь много времени, потому что они работают с тобой в одном месте.

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Во взрослом возрасте трудно найти друзей, потому что существует так много вещей, которые могут стать препятствиями, и так много времени ты тратишь на дела и работу, именно поэтому многие эксперты говорят, что это хорошая идея – найти способы построить хорошие, длительные, здоровые и стабильные отношения с твоими коллегами.

Даниэль Байярд Джексон (Danielle Bayard Jackson), преподаватель по вопросам отношений и здоровья и автор статей для Harvard Business Review, считает, что если ты хочешь создать дружбу в офисе, которая может продолжаться даже после того, как ты покинешь его, то есть несколько простых шагов, которые могут иметь большое значение.

Проявляй жесты благодарности

Байярд говорит, что первый шаг – это делать вещи, которые показывают другому человеку, что ты узнаешь его и замечаешь его в офисе, поскольку люди с большей вероятностью подходят к людям, которые показывают, что им не безразлично.

Например, ты можешь прокомментировать хорошую идею, которую они предложили, отправить сообщение с благодарностью или ответить на вопрос или беспокойство, которыми они поделились в групповом чате, или даже попросить совета или рекомендации.



Не стесняйся проявлять жесты благодарности / Фото freepik

Подчеркивай общие черты

Психология также утверждает, что нас больше интересуют люди, которые похожи на нас и с которыми у нас есть общие интересы, и это является важным моментом для построения дружбы.

Вот почему мы должны говорить не только о работе. Мы должны говорить о вещах, которые нам нравятся, фильмы, которые нам нравятся, или хобби, которые мы имеем, чтобы мы могли найти тех людей, которые разделяют наши интересы, и использовать это, чтобы начать создавать связь и возможности взаимодействовать или проводить больше времени вместе.

Создай ритуал

Экспертка объясняет, что речь идет о чем-то маленьком и простом, о деятельность или моменте, который касается только вас двоих (тебя и твоего потенциального друга по работе). Это может быть, например, время, когда вы ходите на кофе, который вы оба любите, или время утром, когда вы говорите о последней серии сериала, который вы смотрите, или время, когда вы можете пойти на прогулку и поговорить о сомнениях дня или о теме, которая вам нравится.



У вас обоих должен быть определенный ритуал, который будет объединять / Фото marymarkevich

Говори то, что хочешь

Нам не только нравятся люди, которые похожи на нас, но исследования также показывают, что нам нравятся люди, которым нравимся мы,

– говорит эксперт.

Идея заключается в том, что если тебе кто-то нравится или ты считаешь его интересным, ты должен сказать ему об этом, поскольку это также способствует дружбе и помогает строить связи. Однако для этого следует найти подходящее время, желательно с кем-то, с кем ты уже немного пообщались и провел время, и кого уже начинаешь рассматривать как потенциального друга.

Проводите время вместе вне работы

Если ты хочешь, чтобы твои коллеги стали твоими настоящими друзьями, важно, чтобы вы общались не только в офисе, где есть много правил, стресса, протоколов и дел, которые нужно выполнить.

Гарвард советует искать время для общения вне работы после того, как вы немного познакомились, поскольку это позволяет тебе лучше узнать человека. Гарвардский университет советует, что это должна быть легкая деятельность, в местах, которые важны для вас обоих.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут построить крепкие и гармоничные связи. Сделать твоих коллег, которые нравятся тебе, твоими друзьями.