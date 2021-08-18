Дуа Липа примерила бикини, которое едва прикрыло ее грудь

На этот раз под нашим пристальным прицелом Дуа Липа. Сексуальная 25-летняя певица продолжает радовать своих подписчиков горячими фото с отдыха. Особого внимания заслуживает ее свежий пост, ведь на серии кадров она позирует в крохотном бикини. Гарантируем, что тебе понравится!

Крошечное бикини Дуа Липы едва прикрывает ее грудь. Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала более миллиона лайков, и это число постоянно растет.

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Смелый образ певицы безумно понравился ее подписчикам. Об этом свидетельствует очень много комментариев, которые ей оставили под постом. Традиционно лови лучшие из них:

"Горячая, милая и самая лучшая";

"Летняя фея";

"Вау, чрезвычайно";

"Это бикини станет культовым";

"Моя крошка";

"Настоящая королева";

"Девочка, которая ты красивая";

"Я люблю тебя".



Дуа Липа снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Дуа Липы



Горячие фото Дуа Липы не на шутку взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Дуа Липы



Крошечное бикини едва прикрыло грудь Дуа Липы / Фото с инстаграма Дуа Липы



Вместе с певицей перед камерой позировали ее подруги / Фото с инстаграма Дуа Липы



Подпишись на певицу Дуа Липу / Фото с инстаграма Дуа Липы

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Дуа Липа однозначно стоит твоего внимания. Поэтому мы буквально призываем подписаться на сексуальную певицу. Подозреваем, что впереди нас ожидает еще очень много горячих фото звезды.