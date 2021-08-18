Дуа Ліпа приміряла бікіні, яке ледь прикрило її груди
Джерело:інстаграм Дуа Ліпи
Цього разу під нашим пильним прицілом Дуа Ліпа. Сексуальна 25-річна співачка продовжує тішити своїх підписників гарячими фото з відпочинку. Особливої уваги заслуговує її свіжий пост, адже на серії кадрів вона позує у крихітному бікіні. Гарантуємо, що тобі сподобається!
Крихітне бікіні Дуа Ліпи ледве прикриває її груди. Тож не дивно, що за лічені години серія фото зібрала понад мільйон лайків, і це число невпинно росте.
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Сміливий образ співачки шалено сподобався її підписникам. Про це свідчить дуже багато коментарів, які їй залишили під постом. Традиційно лови найкращі з них:
- "Найгарячіша, наймиліша та найкраща";
- "Літня фея";
- "Вау, надзвичайно";
- "Це бікіні стане культовим";
- "Моя крихітка";
- "Справжня королева";
- "Дівчинко, яка ж ти красива";
- "Я люблю тебе".
Дуа Ліпа знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
Гарячі фото Дуа Ліпи не на жарт розбурхали мережу / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
Крихітне бікіні ледве прикрило груди Дуа Ліпи / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
Разом зі співачкою перед камерою позували її подруги / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
Підпишися на співачку Дуа Ліпу / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
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Дуа Ліпа однозначно варта твоєї уваги. Тож ми буквально закликаємо підписатися на сексуальну співачку. Підозрюємо, що попереду на нас очікує ще дуже багато гарячих фото зірки.