Дуа Ліпа приміряла бікіні, яке ледь прикрило її груди

Цього разу під нашим пильним прицілом Дуа Ліпа. Сексуальна 25-річна співачка продовжує тішити своїх підписників гарячими фото з відпочинку. Особливої уваги заслуговує її свіжий пост, адже на серії кадрів вона позує у крихітному бікіні. Гарантуємо, що тобі сподобається!

Крихітне бікіні Дуа Ліпи ледве прикриває її груди. Тож не дивно, що за лічені години серія фото зібрала понад мільйон лайків, і це число невпинно росте.

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Сміливий образ співачки шалено сподобався її підписникам. Про це свідчить дуже багато коментарів, які їй залишили під постом. Традиційно лови найкращі з них:

"Найгарячіша, наймиліша та найкраща";

"Літня фея";

"Вау, надзвичайно";

"Це бікіні стане культовим";

"Моя крихітка";

"Справжня королева";

"Дівчинко, яка ж ти красива";

"Я люблю тебе".



Дуа Ліпа знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Гарячі фото Дуа Ліпи не на жарт розбурхали мережу / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Крихітне бікіні ледве прикрило груди Дуа Ліпи / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Разом зі співачкою перед камерою позували її подруги / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Підпишися на співачку Дуа Ліпу / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

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Дуа Ліпа однозначно варта твоєї уваги. Тож ми буквально закликаємо підписатися на сексуальну співачку. Підозрюємо, що попереду на нас очікує ще дуже багато гарячих фото зірки.