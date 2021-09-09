Как двухфазный сон влияет на твою жизнь: интересный эксперимент блогера

Ютьюб-блогер Крейг Бензин, также известный как WheezyWaiter, провел последние пару лет в поиске способов улучшить свое общее состояние здоровья. Он и исключал сахар из своего рациона, и бросал себе ряд других вызовов. На этот раз блогер взялся за сон.

В своем последнем видео Бензин затрагивает компонент нашего распорядка, который имеет чрезвычайно важное влияние на всю нашу жизнь. И говорится, конечно же, о сне.

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Он решил попробовать придерживаться двухфазного режима сна. То есть вместо того, чтобы спать в течение одного периода ежедневно, как это делает большинство из нас, он делит сон на два промежутка.

Как двухфазный сон повлиял на блогера

Я просыпаюсь посреди ночи и лежу в постели... Или я просто не высыпаюсь и сплю позже... Поэтому я хочу смириться с этим. Когда я просыпаюсь, вместо того, чтобы просто лежать пол ночи, я планирую вставать, выполнять какую-то работу, начинать день. Пока я не устану, а затем снова пойду спать,

– объясняет он.

Бензин ставит будильник на 3 часа ночи каждый день, чтобы поработать над проектом. А потом он снова ложится спать как только почувствует, что устал. Почти сразу он обнаруживает, что его пищевые привычки нарушаются. Оно и не удивительно, ведь у него смещается понятие пробуждения. Поэтому организм не понимает, когда нужно сигнализировать о голоде, а когда – подавлять его ощущения во время сна.

Но он начинает замечать также преимущества. Бензин может выполнять много работы, ведь вокруг никого нет и ничто его не отвлекает. Он также получает удовольствие от второй фазы сна ежедневно.

"Второй сон – лучший сон. Мой сон такой глубокий. Яркие сны, которые, кажется, длятся вечно. И я чувствую себя значительно лучше", – добавляет он.

Смотри на видео, как Бензин делится опытом двухфазного сна:

Это улучшается еще больше, когда Бензин откладывает свой сон на более поздний срок. Хотя, он признает, что ему не удается поддерживать двухфазный сон каждую ночь. Все потому, что ему приходится подстраиваться под социальную жизнь, рабочий график и родительские обязанности.

"Я не собираюсь планировать двухфазный сон, я просто буду делать это тогда, когда выпадет такая возможность. Я думаю, что лучшее, что я могу сделать, это просто попробовать прислушиваться к своему телу, насколько это возможно", – отмечает он.

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А действительно, его можно понять. Иногда приходится часами заставить себя заснуть, если ты уже проснулся. Может быть, пора отказываться от этого? Но здесь нужно учесть один момент: тебя могут возненавидеть все родные, если ты посреди ночи будешь, например, играть на барабанах.