Ты не робот, поэтому вполне нормально иметь как удачные, так и не очень удачные дни в своей жизни. И от эмоционального истощения абсолютно никто не застрахован. Но это не значит, что нужно окунуться с головой в негатив. Мы предлагаем прокачать хорошее настроение самостоятельно. Не жди, когда на улице взойдет солнце, – свети сам!

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30 советов для поддержания хорошего настроения

1. Попробуй общаться и взаимодействовать с другими людьми. Найди новых друзей.

2. Встреться со своими страхами, чтобы отделить реальные от надуманных.

3. Не спеши, чтобы наслаждаться жизнью и заниматься тем, что тебе нравится. И пусть весь мир подождет!

4. Организуй свой день за днем. Иногда нужно иметь планы, чтобы их ломать.

5. Обнимай родных и близких. Тактильный контакт подарит прилив эндорфинов.



Объятия положительно повлияют на твоё самочувствие / Фото Unsplash

6. Сделай пожертвование и стань волонтером. Добрые дела гарантируют хорошее настроение.

7. Убери в доме. Чистота и порядок подарят ощущение уюта.

8. Будь активным. Присоединяйся к инициативам своей общины, чтобы менять мир вокруг себя.

9. Слушай любимую музыку. Поэтому не забывай брать с собой наушники на работу.

10. Участвуй в спортивных или развлекательных мероприятиях. Физическая активность позволяет улучшить самочувствие, а также познакомиться с новыми людьми.



Физическая активность позволит познакомиться с новыми людьми / Фото Unsplash

11. Найди занятие, которое поможет тебе справиться со стрессом. Например, медитацию или кулинарию.

12. Делай себе небольшие подарки, ведь ты это заслужил. Поэтому не стоит жалеть деньги на кроссовки, о которых ты давно мечтал.

13. Научись говорить "Нет!". Это позволит отказываться от лишней работы, общения с токсичными людьми и так далее.

14. Найди тренировку, которая подойдет тебе и твоему образу жизни.

15. Брось вызов своему телу и разуму. Например, пробеги 10 километров, если уже пробегал 5!



Не бойся бросать новые вызовы своему телу / Фото Unsplash

16. Планируй отпуск и свою жизнь в недалеком будущем.

17. Отпусти контроль. Это нормально, если в твоей жизни не все происходит так, как хочешь ты.

18. Избегай факторов, которые отвлекают. Сосредоточься на своих целях и мечтах.

19. Узнай что-то новое. Это позволит всегда быть в тонусе и не останавливаться в развитии.

20. Не забывай начинать свой день с благодарности. Родным, любимому человеку, друзьям, себе.



Будь благодарным всем и каждый день / Фото Unsplash

21. Если тебе нужна помощь – не стесняйся обращаться за ней.

22. Перестань слишком много думать. Не стоит прокручивать в голове одно и то же. Стоит научиться отпускать то, на что ты не имеешь влияния.

23. Выбирайся куда-то на природу. Свежий воздух и зелень положительно повлияют на тебя.

24. Можешь украсить свой дом. Яркая картина может стать крутым акцентом, который расскажет о владельце берлоги.

25. Делай комплименты другим искренне и от души, а не потому что мы так сказали.



Не стесняйся делать комплименты / Фото Unsplash

26. Улыбайся людям и себе. Дари позитив и будь готов принимать его.

27. Не забывай о сбалансированном питании и здоровом сне.

28. Если у тебя есть психологические проблемы, то не стесняйся обратиться за помощью к профессионалу.

29. Ищи смысл становиться лучшим ежедневно. У тебя всегда должна быть мотивация.

30. Наслаждайся жизнью. Помни, что она единственная и неповторимая!

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