102-летний бывший пилот поднял в небо истребитель: его эмоции бесценны

Джек Хеммингс – человек, который вызывает восторг и большое уважение. Ему 102 года и он снова сел за штурвал истребителя, чтобы проверить, есть ли еще порох в пороховницах.

Перед нами – бывший командир эскадрильи Королевских военно-воздушных сил Джек Хэммингс. Он впервые поднялся в воздух на самолете Spitfire. И это несмотря на его почтенный возраст – 102 года.

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Полет имел благотворительную цель

Известно, что Хэммингс был одним из первых пионеров Mission Aviation Fellowship (MAF). Говорится о крупнейшей в мире гуманитарной авиакомпании.

Джек Хеммингс сел за штурвал истребителя: смотрите видео

Он совершил двадцатиминутный полет из лондонского аэропорта Биггин Гилл. У него целью было повышение осведомленности и сбор средств для благотворительной организации, которую он основал еще 80 лет назад.

Как рассказал Геммингс из Хорама, Восточный Сассекс, полет был "абсолютно замечательным", но "очень ухабистым".



Геммингс назвал себя "заржавевшим" / Фото BBC

Он добавил, что управление самолетом было тяжелее, чем он ожидал. В то же время заметил, что это было быстрее, чем он летал, когда служил в военно-воздушных силах.

Честно говоря, я чувствовал себя немного ржавым – неудивительно, ведь я заржавел. Ты забываешь, сколько мер безопасности нужно принимать,

– признается Хэммингс.

Обратим внимание, что в 1948 году Джек Хэммингс пилотировал деревянный самолет "Майлз Джемини" из Кройдона в Найроби. Этим он начал первую британскую воздушную разведку для оценки гуманитарных потребностей в Центральной Африке.



А в 1948 году Хеммингс пилотировал деревянный самолет "Майлз Джемини" / Фото MAF

Соответствующая миссия, которая длилась 10 месяцев, помогла начать MAF. Последняя сейчас работает в более 25 странах с низким уровнем дохода. И у нее есть свой воздушный флот, который насчитывает 120 легких самолетов.

Джек Хеммингс заметил, что не думал, как будет праздновать свое достижение. В то же время он добавил: "Смею предположить, что какой-то напиток не помешает".

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102-летний Джек Хеммингс захватывает и поражает. А его смелый шаг, ведь сесть за штурвал истребителя в 102 года – дело непростое, вдохновляет. Мы благодарны нашему герою за то, что он делает и надеемся, что его полет позволит привлечь больше внимания к MAF.