Юлия Сенюк, а именно так зовут Джозефину Джексон, продолжает радовать своих подписчиков. На этот раз красавица выложила целую серию фотографий, на которых позирует в белоснежной тунике. А ее пышный бюст прикрывает импровизированный бюстгальтер из ракушек.

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Джозефина Джексон перевоплотилась в русалку

Своих подписчиков украинская порноактриса спросила, кем они ее считают в этом образе. Они не только поделились предположениями, но и буквально засыпали ее комплиментами. Вот лишь некоторые из них:

"А говорят, нигде не пригодятся ракушки, которые с моря привозишь. Так вот же они!";

"Мой муж сказал, что моя грудь лучше. Вот за что люблю мужа. Фото – бимба";

"Чего-то мне кажется что ракушки маловаты";

"Когда красивое тело, на красивые фото смотреть можно бесконечно";

"Морская принцесса";

"Невероятная красота";

"Хорошие фото, тебе очень идет этот образ";

"Боже!!! Эстетическое наслаждение!!!";

"Фантастическая сексуальная женщина";

"Очень космическая";

"Вау, легче!";

"Круто, как русалка";

"Мне нравится эта Ариэль".

Джозефина Джексон прикрыла грудь ракушками / Фото из инстаграма Джексон 18+

А тебе кого больше всего напоминает Джозефина Джексон в этом образе? К слову, ролик, которым она на днях будоражила сеть, тоже позволяет любоваться ее соблазнительными формами. Поэтому, если ты еще не видел это видео, то рекомендуем наверстать упущенное.

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А напоследок, по хорошей традиции, призываем подписываться на красавицу, чтобы не пропустить свеженькое от Джозефины Джексон. Гарантируем, ей еще есть чем порадовать и удивить своих подписчиков.