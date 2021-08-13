Если человек совсем не умеет танцевать: как это возможно и что означает
Источник:Greatist
Двигаться под музыку умеют не все. И речь тут идет даже не о красивых движения, которые мы называем танцем – а о движениях в ритме вообще.
"Я не умею танцевать", – обычно говорят такие люди. Это не совсем так, потому что в действительности они не могут. Но – это не приговор.
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Амузия – что это такое
Если ты чувствуешь ритм, то можешь научиться и красиво танцевать. Ритм чувствует так или иначе любой человек. Ритм побуждает наше тело двигаться – стучать пальцами по столу, качать головой под звуки любимой песни.
- Чтобы стать хорошим музыкантом или танцором, чувство ритма надо развивать. Причем это не зависит от возраста или других факторов, надо только приложить усилия и посвятить этому занятию немного времени.
Но есть люди, которым все это вроде бы вообще недоступно. У них – врожденная форма амузии.Амузия – это нарушение в височных долях коры головного мозга, которое приводит к потере ощущения музыки. Соответственно, такие люди (всего их 3 – 4 процента, не так и мало) не могут музыку и ноты распознавать и воспроизводить.
Но даже люди с амузией, как свидетельствуют исследования ученых, могут улучшить свое состояние. На что для этого надо обратить внимание? Рассказываем.
Изучи секрет правого колена – полезная штука в жизни / Фото unsplash
Практика
В Великобритании то провели такой эксперимент: несколько десятков женщин в возрасте от 18 до 30 попросили подвигаться под разную музыку согласно своим ощущениям.
- Система захвата движений оценила амплитуду их движений, углы наклона, изгибы тела, и в итоге сформировала 3D-аватары этих женщин. Воспроизведенные движения аватаров показали независимым зрителям – мужчинам.
И оказалось, что тем нравятся движения бедер со значительной амплитудой и широкие асимметричные движения рук.
А еще – не стесняйся отпускать себя вслед за музыкой / Фото unsplash
Точно так же поступили и с мужчинами: заставили их потанцевать, а потом модели танца показали женщинам.
- Так вот, женщин привлекают, как выяснилось, раскованные движения шеи, головы и туловища.
Но самое удивительное, что особый трепет у женщин вызвали движения правым коленом. Итак, если хочешь развивать чувство ритма – начинай именно с него, с колена. А дальше – практикуйся как можно большее с каждой частью тела.
Прочь стыд
Танец – дело естественное, но люди часто стесняются его. Здесь причиной является боязнь показать себя как-то не так и получить осуждение общества. Страх, конечно, беспочвенный, но он таки мешает – расслабиться и отдаться музыке.
- Поэтому второй важный пункт для развития чувства ритма – убрать внутренние блоки.
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