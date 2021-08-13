Если человек совсем не умеет танцевать: как это возможно и что означает

Двигаться под музыку умеют не все. И речь тут идет даже не о красивых движения, которые мы называем танцем – а о движениях в ритме вообще.

"Я не умею танцевать", – обычно говорят такие люди. Это не совсем так, потому что в действительности они не могут. Но – это не приговор.

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Амузия – что это такое

Если ты чувствуешь ритм, то можешь научиться и красиво танцевать. Ритм чувствует так или иначе любой человек. Ритм побуждает наше тело двигаться – стучать пальцами по столу, качать головой под звуки любимой песни.

Чтобы стать хорошим музыкантом или танцором, чувство ритма надо развивать. Причем это не зависит от возраста или других факторов, надо только приложить усилия и посвятить этому занятию немного времени.

Но есть люди, которым все это вроде бы вообще недоступно. У них – врожденная форма амузии.

– это нарушение в височных долях коры головного мозга, которое приводит к потере ощущения музыки. Соответственно, такие люди (всего их 3 – 4 процента, не так и мало) не могут музыку и ноты распознавать и воспроизводить.

Но даже люди с амузией, как свидетельствуют исследования ученых, могут улучшить свое состояние. На что для этого надо обратить внимание? Рассказываем.



Изучи секрет правого колена – полезная штука в жизни / Фото unsplash

Практика

В Великобритании то провели такой эксперимент: несколько десятков женщин в возрасте от 18 до 30 попросили подвигаться под разную музыку согласно своим ощущениям.

Система захвата движений оценила амплитуду их движений, углы наклона, изгибы тела, и в итоге сформировала 3D-аватары этих женщин. Воспроизведенные движения аватаров показали независимым зрителям – мужчинам.

И оказалось, что тем нравятся движения бедер со значительной амплитудой и широкие асимметричные движения рук.



А еще – не стесняйся отпускать себя вслед за музыкой / Фото unsplash

Точно так же поступили и с мужчинами: заставили их потанцевать, а потом модели танца показали женщинам.

Так вот, женщин привлекают, как выяснилось, раскованные движения шеи, головы и туловища.

Но самое удивительное, что особый трепет у женщин вызвали движения правым коленом. Итак, если хочешь развивать чувство ритма – начинай именно с него, с колена. А дальше – практикуйся как можно большее с каждой частью тела.

Прочь стыд

Танец – дело естественное, но люди часто стесняются его. Здесь причиной является боязнь показать себя как-то не так и получить осуждение общества. Страх, конечно, беспочвенный, но он таки мешает – расслабиться и отдаться музыке.

Поэтому второй важный пункт для развития чувства ритма – убрать внутренние блоки.

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