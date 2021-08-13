Якщо людина геть не вміє танцювати: як це можливо та що означає

Рухатися під музику вміють не всі. І мовиться тут навіть не про красиві рухи, які ми називаємо танцем – а про рухи у ритмі взагалі.

"Я не вмію танцювати", – зазвичай кажуть такі люди. Це не зовсім так, бо насправді вони не можуть. Але – це не вирок.

Варто знати Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Амузія – що це таке

Якщо ти відчуваєш ритм, то можеш навчитися й красиво танцювати. Ритм відчуває так чи інакше будь-яка людина. Ритм спонукає наше тіло рухатися – стукати пальцями по столу, гойдати головою під звуки улюбленої пісні.

Щоб стати хорошим музикою чи танцюристом, відчуття ритму треба розвивати. Причому це не залежить від віку чи інших факторів, треба тільки докласти зусиль та присвятити цьому заняттю трохи часу.

Але є люди, яким все це начебто взагалі недоступно. У них – вроджена форма амузії.

– це порушення у скроневих долях кори головного мозку, яке призводить до втрати відчуття музики. Відповідно, такі люди (всього їх 3 – 4 відсотки, не так і мало) не можуть музику й ноти розпізнавати й відтворювати.

Та навіть люди з амузією, як свідчать дослідження вчених, можуть поліпшити свій стан. На що для цього треба звернути увагу? Розповідаємо.



Вивчи секрет правого коліна – корисна штука у житті / Фото unsplash

Практика

У Великій Британії якось провели такий експеримент: кілька десятків жінок віком від 18 до 30 попросили порухатися під різну музику відповідно до своїх відчуттів.

Система захоплення рухів оцінила амплітуду їхніх рухів, кути нахилу, вигини тіла, і в підсумку сформувала 3D-аватари цих жінок. Відтворені рухи аватарів показали незалежним глядачам – чоловікам.

І виявилося, що тим подобаються рухи стегон зі значною амплітудою і широкі асиметричні рухи рук. ​



А ще – не соромся відпускати себе вслід за музикою / Фото unsplash

Точно так само зробили і з чоловіками: змусили їх потанцювати, а потім моделі танцю показали жінкам.

Так от, жінок приваблюють, як з'ясувалося, розкуті рухи шиї, голови та тулуба.

Та найдивніше, що особливий трепет у жінок викликали рухи правим коліном. Отже, якщо хочеш розвивати відчуття ритму – починай саме з нього, з коліна. А далі – практикуйся якомога більша з кожною частиною тіла.

Геть сором

Танець – річ природна, але люди часто соромляться його. Тут причиною є острах показати себе якось не так і отримати осуд суспільства. Острах, звісно, марний, але він таки заважає – розслабитися і віддатися музиці.

Тож другий найважливіший пункт для розвитку відчуття ритму – прибрати внутрішні блоки.

Також цікаво Про спіднє, ерекцію і змазку: три корисні поради для чоловіків