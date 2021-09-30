Фантазии против реальности: популярные секс-практики, которые могут подвести

Секс можно сравнить с приемом пищи. И поэтому никто не хотел бы каждый день есть одно и то же. Отсюда и возникают эксперименты как кулинарные, так и интимного характера. Но, как показывает практика, не все они увенчиваются успехом.

Реальность – тетка суровая. Поэтому она может запросто поставить на место любого, кто захотел бросить себе вызов. Особенно в вопросах, связанных с сексуальной жизнью. К твоему вниманию несколько секс-фантазий, которые приятнее в воображении, чем наяву.

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1. Горячая ванна

Гидромассажная ванна, горячие тела, вода ласкает эрогенные зоны. Звучит просто невероятно. На самом деле это больше похоже на: маленькую бочку, огромные тела и воду, которая разливается по полу в ванной.

Поэтому комфортно устроиться в ванной и не затопить соседей – миссия практически невозможна.



Ванная должна быть просторной для секса в ней / Фото Unsplash

2. Взбитые сливки

Это одно из самых популярных клише, которые можно увидеть в фильмах с эротическими сценами. И все вроде неплохо: наносишь сливки на ее тело, слизываешь. Вот и все. Но через полчаса твоя партнерша может пахнуть, как кусок испорченного кремового торта.

А это значит, что после забав со сливками нужно сразу же принять душ. В противном случае вы больше никогда не вернетесь к этой затее.

3. Сцена в бассейне

В фильмах сцены с бассейном выглядят максимально эффектно. Но мы бы не рекомендовали пытаться повторить нечто подобное в реальной жизни. Все потому, что средства для обеззараживания воды могут не слишком положительно повлиять на ваши гениталии. А трения, вызванное сексом, может только все усложнить.

Зато можете использовать бассейн для прелюдии, чтобы потом перебраться в спальню. Но и здесь следует понимать, что ваши страстные игры не должны стать причиной дискомфорта для других.



Лучше использовать бассейн для прелюдии / Фото Unsplash

4. Злоупотребление Камасутрой

Подними правую ногу вверх под углом 90 градусов, затем несколько согни ее вперед и поверни заднюю часть тела на 180 градусов. Многие позы Камасутры не обеспечивают удовлетворение и оргазма, если вы не можете похвастаться отличной гибкостью.

Помни, что секс – не олимпийская дисциплина. Поэтому лучше выбрать что-то простое и приятное. Вам же должно быть хорошо, а не плохо.

5. Оргазм в лифте

Нужно быть максимально честными с собой: лифт подходит для очень быстрого секса. Поэтому надеяться, что тебе удастся довести ее до оргазма во время занятия сексом в кабинке, не стоит. И следует понимать, что вас могут застукать.

Если и хотите заняться сексом в лифте, то будьте готовы к тому, что нужно будет продлить этот приятный процесс дома. Иначе может возникать ощущение незавершенной работы.



Секс в лифте классный только в фильмах / Фото Unsplash

6. Немного стриптиза

Казалось бы, нужно просто сбрасывать с себя одежду под эротическую музыку. Но это не совсем так. Стриптиз – настоящее искусство. Здесь нужно не только избавляться от лишней одежды, но и разогревать пламя страсти между вами обоими. Если ты не можешь похвастаться пластикой, то будь готов к тому, что стриптиз будет напоминать комическую борьбу с джинсами.

Мы рекомендуем хотя бы прорепетировать перед зеркалом. И только после этого пытаться поразить свою возлюбленную горячим, или не совсем, стриптизом.

7. Секс на дороге

Мы категорически не рекомендуем заниматься сексом во время движения в автомобиле. Особенно, если за рулем или ты, или твоя партнерша. Это по меньшей мере опасно, а максимум – безответственно.

Если же вы решили заняться сексом в припаркованном авто, то убедитесь, что:

оно стоит на ручнике;

что вас никто не увидит;

что вы будете максимально осторожными, чтобы не травмироваться.

В противном случае есть все шансы, что секс в автомобиле превратится в настоящую катастрофу. А кому это нужно?

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Если же одна из этих сексуальных фантазий вам подверглась и принесла желаемое удовольствие, то мы можем снять перед вами виртуального шляпы. А тех, кому они не поддались, мы призываем не расстраиваться. Есть еще множество других способов подарить многообразие вашей интимной жизни.