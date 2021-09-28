Если же мужчины обычно сжигают около 4,2 калории в минуту, то женщины в среднем избавляются от 3,1 калории. Довольно неплохо. Но мы знаем, как эти цифры сделать еще более потрясающими.

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Тренер рассказал, как сжечь максимум калорий во время секса

Персональный тренер Бас ван Бист рассказал, как можно улучшить сжигание калорий во время секса. Возьми на вооружение его советы, чтобы это приятное занятие принесло еще больше пользы.

Тренировка всего тела с акцентом на...

Можешь ли ты назвать секс тренировкой для всего тела? Да и нет.

"Наиболее активными мышцами во время секса являются ягодицы, ноги и живот. Поэтому убедитесь, что ты напряг их достаточно", – подчеркнул Бист.

Также не переживай. Кроме этих частей тела, как правило, работают и остальные части твоего тела.



Во время секса максимально работают мышцы ягодиц, ног и живота / Фото Unsplash

Большая масса = больше горения

"Чем больше у мужчины мышечной массы, тем больше он может сжечь калорий", – отмечает тренер.

Это еще одна причина наращивать мышечную массу в тренажерном зале. Идеально, ведь работа над твоим телом однозначно положительно повлияет на результаты во время занятия сексом.

Откажись от миссионерской позы

Практическое правило для позиций – чем активнее, тем лучше. Какая тогда считается идеальной?

"В doggy-style вы легко можете сжечь от 160 до 250 калорий за полчаса. Но положение стоя также очень хорошо для ускорения работы метаболизма", – говорит он.

Зато медленные и легкие физически позиции лучше оставить для дней восстановления.



Во время активного занятия сексом можно сжечь до 250 калорий за полчаса / Фото Unsplash

Больше секса – всегда лучше

Чем чаще ты занимаешься сексом, тем активнее сжигаются калории. И здесь все логично. Даже калькулятором пользоваться не нужно. Если у тебя не слишком много сил для этого приятного занятия, можно просто выложиться на полную во время прелюдии. Если хорошенько поработать, можно запросто сжечь 30 калорий. Это все же лучше, чем совсем ничего.

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