На днях красавица выложила фото, на котором позирует в крошечном бикини. Кадр позволяет вдоволь полюбоваться не только очаровательной улыбкой блогерки, но и ее роскошной фигурой. Было бы странно, если бы мы лишили тебя такой возможности.

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Подписчики Эмили Таннер в восторге от очаровательной красавицы. Они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедры на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Мое любимое фото";

"Абсолютно потрясающая красавица";

"Твоя красота не знает границ";

"Какая же ты роскошна";

"Ты очень милая";

"Люблю тебя очень сильно";

"Ты завораживаешь каждого, кто посмотрит на тебя";

"Какая обаятельная улыбка";

"Эмили, какая же ты сексуальная";

"Горячая и невероятно соблазнительная".



Эмили Таннер в бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Таннер

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