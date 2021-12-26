На днях красавица выложила фото, на котором позирует в крошечном бикини. Кадр позволяет вдоволь полюбоваться не только очаровательной улыбкой блогерки, но и ее роскошной фигурой. Было бы странно, если бы мы лишили тебя такой возможности.
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Подписчики Эмили Таннер в восторге от очаровательной красавицы. Они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедры на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Мое любимое фото";
- "Абсолютно потрясающая красавица";
- "Твоя красота не знает границ";
- "Какая же ты роскошна";
- "Ты очень милая";
- "Люблю тебя очень сильно";
- "Ты завораживаешь каждого, кто посмотрит на тебя";
- "Какая обаятельная улыбка";
- "Эмили, какая же ты сексуальная";
- "Горячая и невероятно соблазнительная".
Эмили Таннер в бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Таннер
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Эмили Таннер одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Присоединись и ты к ее армии поклонников. Это позволит быть одним из первых, кто будет любоваться горячими фотографиями американской блогерки.