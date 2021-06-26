Dead Hang Challenge: брось себе вызов, который проверит твои физические и умственные способности

Если ты хочешь добиться успеха в спортзале, нужно устраивать себе разного рода проверки. Популярный тренер Джефф Кавальер предлагает бросить себе сумасшедший вызов. Dead Hang Challenge уже достаточно долго считается вирусным, а также полезным, если нужно проверить свои физические и умственные способности.

Сам же вызов Джеффа Кавальера заключается в том, что нужно провисеть 100 секунд за 100 долларов. Тебе, конечно же, никто 100 долларов не даст, но ты можешь просто проверить, на что способно твоё тело.

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"Висение на руках – одно из самых недооцененных упражнений. Оно начинается легко, но заканчивается довольно сложно", – говорит Кавальер.

Dead Hang Challenge

И хотя задача не является очень сложной, Кавальер использует стержень, который может вращаться (это уже существенное усложнение). Помнишь, у пляжей Одессы были ребята, которые предлагали выиграть деньги, если продержишься на подобной конструкции?

"Дополнительное испытание, когда дело доходит до силы хвата, силы предплечий, выносливости и старомодного теста на умственную силу", – улыбается Кавальер.

Пытаясь выполнить этот вызов самостоятельно, важно помнить, что это немного сложнее, чем просто прыгнуть на перекладину и повиснуть на ней. Как только ты запрыгнешь, нужно втянуть лопатки. Потяни их вниз и обратно, сохраняя это положение в течение всего выполнения упражнения. Не позволяй своим плечам просто опуститься.



Висения на перекладине – недооцененное упражнение / Фото ShutterStock

Вращающийся стержень

Сначала Кавальер и его жертва Джесси проверяют время висения на обычной перекладине. Джесси продержался 2 минуты и 7 секунд, а Кавальер – 2 минуты и 51 секунду. Но потом пришло время настоящего вращающегося стержня.

"Непросто, наверное, в 10 раз тяжелее. Мои предплечья горят", – вздыхает Джесси.

Через 1 минуту и ​​25 секунд он отпускает штангу. Это за 15 секунд до целевого времени в 100 секунд. И даже если бы он выиграл, то был бы столь бессильным, что не смог бы ухватиться за выигранную 100-долларовую купюру.

Провисеть 100 секунд на крутящейся перекладине – непростая задача:

Зато Кавальер, конечно же, выдерживает все 100 секунд. Более того: он может провисеть и дольше. Через 1 минуту и ​​53 секунды он опускается, но признается, что это было в разы труднее, чем со статической перекладиной.

Ты тоже можешь попробовать пройти это испытание. Устрой пари с другом в спортзале. Кто выиграет, например, оплачивает обед после тренировки. Ты же продержишься 100 секунд, правда?

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