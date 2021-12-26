Как познакомиться с девушкой: 100 фраз, которые точно привлекут ее внимание

Многие парни стесняются или не знают, как заговорить и познакомиться с понравившейся девушкой. Это сделать непросто. Очень часто "подкаты" могут оказаться пошлыми и неудачными. В результате можно получить пощечину или полный игнор. Женщины ценят хороший юмор и нестандартные комплименты. Поэтому забавные фразы всегда работают, и девушки охотно идут на контакт.

Мы собрали топовые фразы, которые вызовут улыбку у незнакомки и станут поводом для знакомства.

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Смешные фразы

Ты можешь не быть обладателем толстого кошелька или яркой внешности, но если у тебя хорошее чувство юмора, то познакомиться с незнакомкой не составит труда. Ведь главное – вызвать положительные эмоции.

Вот небольшая подборка смешных фраз, которая поможет тебе познакомиться:

Девушка, вы так прелестны, что при виде вас я начинаю вести себя как осел. Вы, наверное, фея. Глядя на вас, я не замечаю никого и ничего вокруг. Наверное, я попал в рай, так как вижу неземного ангела. Уберите свой магнит! Меня притягивает к вам с невероятной силой. Девушка, остановитесь на мгновение! Я уже истер все ноги в поисках своей половинки. Срочно вызывайте скорую помощь! Я ранен в самое сердце стрелой Амура. Готов исполнять все ваши желания! Вы на кусочки разбили мое сердце, сами хоть не пострадали? Не проходите мимо меня! Я – ваша мечта! Ты не сильно пострадала, падая с небес? Вы так потрясли меня своей красотой, что я забыл все слова. Мне кажется, что тебя зовут Google. Ты обладательница всего, что я ищу. Девушка, я не волшебник, а только учусь, но готов исполнить любое желание принцессы из сказки. Мои родители, думают, что я – гей. Помогите доказать обратное. Только у отца-боксера может быть дочь, посылающая в нокаут. С детства меня родители учили следовать за мечтой. Можно вас проводить? Девушка, я хочу изменить в вас только одну вещь – вашу фамилию. Твоя красота вызвала у меня амнезию, я забыл фразу для знакомства с тобой. Девушка, помогите мне найти мое сердце. Как я хочу быть котом, чтобы потратить все свои жизни на тебя.

Смешные фразы, которые ее развеселят / Фото Pixabay

Оригинальные фразы

Чтобы оригинальные фразы сработали, есть два условия: правильно выбранный момент и то, как произнесена фраза.

Только вчера мне цыганка нагадала, что я встречу свою половинку. А сегодня гадание сбылось. Помогите мне найти дорогу, а то я затерялся в ваших глазах. Девушка! Я первый раз в городе, не поможете найти мне дорогу к вашему сердцу? Привет! Я ищу подарок маме. Не поможешь с выбором? Я немного стесняюсь, но мне хочется узнать тебя получше. Девушка, вы не экземпляр музея? Ведь вы – произведение искусства. Привет, увидев тебя, я забыл, куда направлялся. Думаю, у меня ничтожный шанс познакомиться с такой прелестной незнакомкой. Если я ошибаюсь, дай знать. Привет! Хотел провести сравнение тебя со звездами, но понял, что это ошибка. Ведь они только ночью красивы, а ты – всегда. Привет! Я продаю счастье. Не хотите приобрести его по себестоимости? Вы так похожи на мою первую жену, но, к сожалению, я еще не женат. Вы только что потрясли мой мир. Или это было землетрясение? Девушка, вы ничего не забыли? Мне кажется, что меня. Девушка, разрешите с вами сфотографироваться. Это будет доказательством, что и на земле существуют ангелы. При виде вас мир стал прекраснее! Десять минут назад здесь пробегал мой белый конь. Вы не видели его случайно? У меня отбило память. Не подскажите, в каком сне мы встречались? Девушка, назовите цену вашей улыбки. Я с удовольствием ее куплю.

Главное – не бояться быть смешным / Фото Рickpik

Смелые фразы

Девушки любят настойчивых и смелых парней. Демонстрируя эти качества и чувство юмора, всегда можно рассчитывать на взаимность.

Обычно, я не имею привычки знакомиться с девушками на улице. Но вы так мне понравились, что у меня появилось желание провести с вами ближайшие полчаса. Можно пригласить вас на чашечку кофе? Твои глаза восхитительные, но в них не хватает моего отражения. Девушка, скажите, что от меня требуется, чтобы поставить рядом наши зубные щетки? Твой взгляд меня обжог. Говорят, поцелуй – язык, выражающий чувства. Может, поговорим? Незнакомка, дотронься до меня. Тогда я смогу всем говорить, что меня трогал ангел. Я не цыган, но с удовольствием украл бы тебя. Ты похожа на долговую расписку, я все время думаю о тебе. Я пьянею от райского запаха, исходящего от тебя. Находясь рядом с вами, я понимаю свое предназначение – сделать вас счастливой. Твой сладкий взгляд нектаром наполняет мне душу. Я решил собирать автографы самых красивых девушек. Не откажетесь возглавить этот список? Как можно опаздывать на свидание с такой девушкой? Я уже рядом. Когда я вижу такую прекрасную девушку, вокруг меня расцветают розы и поют соловьи. Наблюдать за тобой я послал своего ангела, но он вернулся через несколько минут. Ангел мне сказал, что он не может наблюдать за другим ангелом. Ты взяла меня в плен своей улыбкой. Девушка! Вы зажгли огонь в моей душе, а в сердце – любовь. Можно за вас подержаться, а то у меня ноги подкосились от вашей неземной красоты?

Оригинальные фразы, которые помогут познакомиться с девушкой / Фото Рickpik

Фразы для знакомства на улице

Идя по улице или сидя в кафе, ты вдруг увидел девушку своей мечты. Но как к ней подступиться? Что сказать, чтобы вызвать ответный интерес? Вот небольшая подборка фраз, которые помогут тебе с ней заговорить:

Привет! Я осознал, что моя миссия – украсить это скучное место. Девушка, закройте на миг глаза. Что вы видите? Так выглядит моя жизнь без вас. Многие не могут увидеть в тебе ту красоту, что вижу я. Они слепцы, ведь ты – алмаз. Привет! Я вижу, ты замерзла, а у меня индивидуальное отопление, могу согреть. Привет! Ты любишь лопать на обертке пупырышки? А то у меня целый рулон, одному не справиться. Давай их лопать вместе. Добрый день, принцесса! Можно припарковаться у вашего сердца? Привет! Смотри, на асфальте отпечатались следы ангела. Давай вместе посмотрим, куда они ведут. Если бы генератор света работал от твоей красоты, он смог бы освещать весь мир. Увидев тебя, я тут же начал искать путь к твоему сердцу. Не поможешь мне? Когда я вас увидел, то понял, что наконец-то мое письмо прочитал Дед Мороз. Девушка, вы можете со мной сами познакомиться, а то я стесняюсь. Привет! Только что состоялся розыгрыш, и вы выиграли билет на ужастик с приятным соседом. Девушка, у вас есть имя или мне называть вас просто своей? Тебе, наверное, многие говорили, что ты – само совершенство. Но все же есть одна вещь в тебе, которую я бы поменял – это твоя фамилия. Мои друзья заключили пари, что я не вымолвлю и слова с красивой незнакомкой. Не желаешь ли выпить за их счет? У меня сегодня очень неудачный день, но мне лучше после улыбки прелестной девушки. Не улыбнешься мне? Привет! Ты не из будущего? Я тебя почему-то вижу в своем будущем. Девушка! У вас не найдется в сумочке пластыря, заклеить мои колени, которые я ободрал, падая к вашим ногам. Простите, мой друг стесняется узнать ваш номер телефона, чтобы знать, где меня искать утром. Прошу меня простить. Я – художник, и моя работа заключается в том, чтобы пялиться на красивых девушек. Извините, но вы должны мне одно мороженое, так как я его уронил, увидев вас. Привет! Как твое имя? О, это имя моей жены. Правда, она еще об этом не догадывается. По-моему, я теряю зрение, так как вижу только тебя. При виде тебя, я забываю, как дышать. Девушка! У вас есть заветная мечта? Моя – познакомиться с вами. Я готовлю самый вкусный кофе. Не хочешь попробовать? Мне кажется, что ты – гостья из прошлого. Ведь это с тебя писалась Мона Лиза. Привет! Если мы и дальше будем играть в молчанку, то никогда не познакомимся. Я начинаю первым. Девушка, можно вас проводить, чтобы никто больше к вам не приставал? Прекрасная незнакомка, я вас знаю. Вы приходите ко мне во снах. Вот только имя и телефон ваш я запамятовал. Не напомните? Девушка, можно я просто постою рядом с вами, чтобы к вам не приставали всякие придурки? Девушка, вы любите спать? Я тоже, может, как-то попробуем вместе? Вы имеете навыки оказания первой помощи? Увидев вас, мое сердце перестало биться. Я пишу диплом о прекрасном, можно вас опросить? Угадай, какую надпись я поставлю напротив твоего имени в телефонной книге. Я не верил в любовь с первого взгляда, пока не встретил тебя.

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Надеемся, что эта веселая подборка поможет тебе познакомиться с понравившейся девушкой. Многие считают такие "подкаты" неловкими, но они помогут завязать разговор с юмором. У тебя появится реальный шанс познакомиться ближе.