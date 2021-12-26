Как познакомиться с девушкой: 100 фраз, которые точно привлекут ее внимание
Источник:24 канал
Многие парни стесняются или не знают, как заговорить и познакомиться с понравившейся девушкой. Это сделать непросто. Очень часто "подкаты" могут оказаться пошлыми и неудачными. В результате можно получить пощечину или полный игнор. Женщины ценят хороший юмор и нестандартные комплименты. Поэтому забавные фразы всегда работают, и девушки охотно идут на контакт.
Мы собрали топовые фразы, которые вызовут улыбку у незнакомки и станут поводом для знакомства.
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Смешные фразы
Ты можешь не быть обладателем толстого кошелька или яркой внешности, но если у тебя хорошее чувство юмора, то познакомиться с незнакомкой не составит труда. Ведь главное – вызвать положительные эмоции.
Вот небольшая подборка смешных фраз, которая поможет тебе познакомиться:
- Девушка, вы так прелестны, что при виде вас я начинаю вести себя как осел.
- Вы, наверное, фея. Глядя на вас, я не замечаю никого и ничего вокруг.
- Наверное, я попал в рай, так как вижу неземного ангела.
- Уберите свой магнит! Меня притягивает к вам с невероятной силой.
- Девушка, остановитесь на мгновение! Я уже истер все ноги в поисках своей половинки.
- Срочно вызывайте скорую помощь! Я ранен в самое сердце стрелой Амура.
- Готов исполнять все ваши желания!
- Вы на кусочки разбили мое сердце, сами хоть не пострадали?
- Не проходите мимо меня! Я – ваша мечта!
- Ты не сильно пострадала, падая с небес?
- Вы так потрясли меня своей красотой, что я забыл все слова.
- Мне кажется, что тебя зовут Google. Ты обладательница всего, что я ищу.
- Девушка, я не волшебник, а только учусь, но готов исполнить любое желание принцессы из сказки.
- Мои родители, думают, что я – гей. Помогите доказать обратное.
- Только у отца-боксера может быть дочь, посылающая в нокаут.
- С детства меня родители учили следовать за мечтой. Можно вас проводить?
- Девушка, я хочу изменить в вас только одну вещь – вашу фамилию.
- Твоя красота вызвала у меня амнезию, я забыл фразу для знакомства с тобой.
- Девушка, помогите мне найти мое сердце.
- Как я хочу быть котом, чтобы потратить все свои жизни на тебя.
Смешные фразы, которые ее развеселят / Фото Pixabay
Оригинальные фразы
Чтобы оригинальные фразы сработали, есть два условия: правильно выбранный момент и то, как произнесена фраза.
- Только вчера мне цыганка нагадала, что я встречу свою половинку. А сегодня гадание сбылось.
- Помогите мне найти дорогу, а то я затерялся в ваших глазах.
- Девушка! Я первый раз в городе, не поможете найти мне дорогу к вашему сердцу?
- Привет! Я ищу подарок маме. Не поможешь с выбором?
- Я немного стесняюсь, но мне хочется узнать тебя получше.
- Девушка, вы не экземпляр музея? Ведь вы – произведение искусства.
- Привет, увидев тебя, я забыл, куда направлялся.
- Думаю, у меня ничтожный шанс познакомиться с такой прелестной незнакомкой. Если я ошибаюсь, дай знать.
- Привет! Хотел провести сравнение тебя со звездами, но понял, что это ошибка. Ведь они только ночью красивы, а ты – всегда.
- Привет! Я продаю счастье. Не хотите приобрести его по себестоимости?
- Вы так похожи на мою первую жену, но, к сожалению, я еще не женат.
- Вы только что потрясли мой мир. Или это было землетрясение?
- Девушка, вы ничего не забыли? Мне кажется, что меня.
- Девушка, разрешите с вами сфотографироваться. Это будет доказательством, что и на земле существуют ангелы.
- При виде вас мир стал прекраснее!
- Десять минут назад здесь пробегал мой белый конь. Вы не видели его случайно?
- У меня отбило память. Не подскажите, в каком сне мы встречались?
- Девушка, назовите цену вашей улыбки. Я с удовольствием ее куплю.
Главное – не бояться быть смешным / Фото Рickpik
Смелые фразы
Девушки любят настойчивых и смелых парней. Демонстрируя эти качества и чувство юмора, всегда можно рассчитывать на взаимность.
- Обычно, я не имею привычки знакомиться с девушками на улице. Но вы так мне понравились, что у меня появилось желание провести с вами ближайшие полчаса. Можно пригласить вас на чашечку кофе?
- Твои глаза восхитительные, но в них не хватает моего отражения.
- Девушка, скажите, что от меня требуется, чтобы поставить рядом наши зубные щетки?
- Твой взгляд меня обжог.
- Говорят, поцелуй – язык, выражающий чувства. Может, поговорим?
- Незнакомка, дотронься до меня. Тогда я смогу всем говорить, что меня трогал ангел.
- Я не цыган, но с удовольствием украл бы тебя.
- Ты похожа на долговую расписку, я все время думаю о тебе.
- Я пьянею от райского запаха, исходящего от тебя.
- Находясь рядом с вами, я понимаю свое предназначение – сделать вас счастливой.
- Твой сладкий взгляд нектаром наполняет мне душу.
- Я решил собирать автографы самых красивых девушек. Не откажетесь возглавить этот список?
- Как можно опаздывать на свидание с такой девушкой? Я уже рядом.
- Когда я вижу такую прекрасную девушку, вокруг меня расцветают розы и поют соловьи.
- Наблюдать за тобой я послал своего ангела, но он вернулся через несколько минут. Ангел мне сказал, что он не может наблюдать за другим ангелом.
- Ты взяла меня в плен своей улыбкой.
- Девушка! Вы зажгли огонь в моей душе, а в сердце – любовь.
- Можно за вас подержаться, а то у меня ноги подкосились от вашей неземной красоты?
Оригинальные фразы, которые помогут познакомиться с девушкой / Фото Рickpik
Фразы для знакомства на улице
Идя по улице или сидя в кафе, ты вдруг увидел девушку своей мечты. Но как к ней подступиться? Что сказать, чтобы вызвать ответный интерес? Вот небольшая подборка фраз, которые помогут тебе с ней заговорить:
- Привет! Я осознал, что моя миссия – украсить это скучное место.
- Девушка, закройте на миг глаза. Что вы видите? Так выглядит моя жизнь без вас.
- Многие не могут увидеть в тебе ту красоту, что вижу я. Они слепцы, ведь ты – алмаз.
- Привет! Я вижу, ты замерзла, а у меня индивидуальное отопление, могу согреть.
- Привет! Ты любишь лопать на обертке пупырышки? А то у меня целый рулон, одному не справиться. Давай их лопать вместе.
- Добрый день, принцесса! Можно припарковаться у вашего сердца?
- Привет! Смотри, на асфальте отпечатались следы ангела. Давай вместе посмотрим, куда они ведут.
- Если бы генератор света работал от твоей красоты, он смог бы освещать весь мир.
- Увидев тебя, я тут же начал искать путь к твоему сердцу. Не поможешь мне?
- Когда я вас увидел, то понял, что наконец-то мое письмо прочитал Дед Мороз.
- Девушка, вы можете со мной сами познакомиться, а то я стесняюсь.
- Привет! Только что состоялся розыгрыш, и вы выиграли билет на ужастик с приятным соседом.
- Девушка, у вас есть имя или мне называть вас просто своей?
- Тебе, наверное, многие говорили, что ты – само совершенство. Но все же есть одна вещь в тебе, которую я бы поменял – это твоя фамилия.
- Мои друзья заключили пари, что я не вымолвлю и слова с красивой незнакомкой. Не желаешь ли выпить за их счет?
- У меня сегодня очень неудачный день, но мне лучше после улыбки прелестной девушки. Не улыбнешься мне?
- Привет! Ты не из будущего? Я тебя почему-то вижу в своем будущем.
- Девушка! У вас не найдется в сумочке пластыря, заклеить мои колени, которые я ободрал, падая к вашим ногам.
- Простите, мой друг стесняется узнать ваш номер телефона, чтобы знать, где меня искать утром.
- Прошу меня простить. Я – художник, и моя работа заключается в том, чтобы пялиться на красивых девушек.
- Извините, но вы должны мне одно мороженое, так как я его уронил, увидев вас.
- Привет! Как твое имя? О, это имя моей жены. Правда, она еще об этом не догадывается.
- По-моему, я теряю зрение, так как вижу только тебя.
- При виде тебя, я забываю, как дышать.
- Девушка! У вас есть заветная мечта? Моя – познакомиться с вами.
- Я готовлю самый вкусный кофе. Не хочешь попробовать?
- Мне кажется, что ты – гостья из прошлого. Ведь это с тебя писалась Мона Лиза.
- Привет! Если мы и дальше будем играть в молчанку, то никогда не познакомимся. Я начинаю первым.
- Девушка, можно вас проводить, чтобы никто больше к вам не приставал?
- Прекрасная незнакомка, я вас знаю. Вы приходите ко мне во снах. Вот только имя и телефон ваш я запамятовал. Не напомните?
- Девушка, можно я просто постою рядом с вами, чтобы к вам не приставали всякие придурки?
- Девушка, вы любите спать? Я тоже, может, как-то попробуем вместе?
- Вы имеете навыки оказания первой помощи? Увидев вас, мое сердце перестало биться.
- Я пишу диплом о прекрасном, можно вас опросить?
- Угадай, какую надпись я поставлю напротив твоего имени в телефонной книге.
- Я не верил в любовь с первого взгляда, пока не встретил тебя.
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Надеемся, что эта веселая подборка поможет тебе познакомиться с понравившейся девушкой. Многие считают такие "подкаты" неловкими, но они помогут завязать разговор с юмором. У тебя появится реальный шанс познакомиться ближе.