Бывшая биатлонистка снялась в соблазнительном образе, который взбудоражил сеть: горячее фото

31-летняя Габриэла Коукалова хоть и завершила карьеру биатлонистки, но все еще может похвастаться роскошным телом. Неудивительно, что иногда волшебная бывшая спортсменка публикует фотографии в нижнем белье, которое выигрышно подчеркивает соблазнительные формы. Наслаждайся горячим фото Габриэль Коукаловой на Men 24.

Армия поклонников Габриэлы Коукаловой в восторге от ее нового фото. Неудивительно, что они буквально засыпали бывшую биатлонистку лайками, а также множеством комментариев. Ведь грех не высказаться о такой красоте.

Это интересно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

Сразу же заметим, что фотография архивная. Сама же Габриэла Коукалова шутя отмечает, что уже скучает по тем временам, когда она могла спать на животе. Нам же ничто не мешает любоваться старым фото красавицы. Более того: мы уверены, что после родов она очень быстро вернется к привычной для себя и нас формы.

"Я люблю тебя, Габи";

"Прекрасная фотография";

"Ты прекрасна, Габи";

"Хочу видеть тебя в следующем фильме о Джеймсе Бонде";

"Чрезвычайно привлекательная и загадочная".

Айда ставить лайки, и оставлять комментарии под постом Габриэль Коукаловой. А еще мы напоминаем о подписке. Гарантируем, бывшей биатлонистке будет очень приятно, если армия ее поклонников будет только разрастаться.

Наслаждайся От сексуального блогера к любящей мамочке: горячие девушки футболистов сборной Англии – в фото