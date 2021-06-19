Колишня біатлоністка знялася у спокусливому образі, який розбурхав мережу: гаряче фото

31-річна Ґабріела Коукалова хоч і завершила кар'єру біатлоністки, але все ще може похизуватися неабияким тілом. Тож не дивно, що іноді чарівна колишня спортсменка викладає світлини у спідній білизні, яка виграшно підкреслює спокусливі форми. Насолоджуйся гарячим фото Ґабріели Коукалової на Men 24.

Армія прихильників Ґабріели Коукалової у захваті від її нового фото. Тож не дивно, що вони буквально засипали колишню біатлоністку лайками, а також безліччю коментарів. Гріх же не висловитися про таку красу.

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Відразу ж зауважимо, що світлина архівна. Сама ж Ґабріела Коукалова жартома зазначає, що уже сумує за тими часами, коли вона могла спати на животі. Нам же ніщо не заважає милуватися старим фото красуні. Ба більше: ми впевнені, що після пологів вона дуже швидко повернеться до звичної для себе та нас форми.

"Я люблю тебе, Ґабі";

"Прекрасна фотографія";

"Ти прекрасна, Ґабі";

"Хочу бачити тебе у наступному фільмі про Джеймса Бонда";

"Надзвичайно приваблива та загадкова".

Гайда ставити лайки і залишати коментарі під постом Ґабріели Коукалової. А ще ми нагадуємо про підписку. Гарантуємо, колишній біатлоністці буде надзвичайно приємно, якщо армія її прихильників буде лише розростатися.

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