Голая и в блестках: модель Кармелла Роуз поразила подписчиков эротическим кадром

4 декабря 2021 , 04:44
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Источник:

инстаграм Кармеллы Роуз

Кармелла Роуз – еще одна красавица, за которой мы следим в инстаграме с огромным удовольствием. А все потому, что на ее странице всегда можно найти свежую порцию соблазна. Не стал исключением один из последних постов модели. Им Men 24 и рекомендует насладиться тебе!

На горячем фото, которое Кармелла Роуз выложила в сети, она позирует совершенно обнаженной. Из одежды, если это можно так назвать, на ней блестящая краска и макияж. Это то, чем можно любоваться целую вечность.

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Поэтому мы не удивлены, что подписчики красавицы активно реагировали на кадр. Они не только оставили множество лайков, но и максимальное количество комментариев. Все для того, чтобы воспевать роскошную модель:

  • "Я одержим тобой";
  • "Мне очень нравится";
  • "Люблю тебя, крошка";
  • "Ты завораживаешь меня";
  • "Моя королева";
  • "Ты очень и очень красивая";
  • "Какая же ты крутая";
  • "Эти глаза притягивают, как магнит".


Голая Кармелла Роуз взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Роуз

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Нам так и хочется, чтобы с каждым днем ​​армия поклонников Кармеллы Роуз только росла. Так что призываем тебя не полениться подписаться на модель. Тебе не тяжело, а ей однозначно будет приятно.

Автор: Назарій Лазур