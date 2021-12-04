Гола та в блискітках: модель Кармелла Роуз вразила підписників еротичним кадром

Кармелла Роуз – ще одна красуня, за якою ми слідкуємо в інстаграмі з величезним задоволенням. А все тому, що на її сторінці завжди можна знайти свіженьку порцію спокуси. Не став винятком один з останніх постів моделі. Ним Men 24 і рекомендує насолодитися тобі!

На гарячому фото, яке Кармелла Роуз виклала в мережі, вона позує абсолютно голою. З одягу, якщо це можна так назвати, на ній лише блискуча фарба та макіяж. Це саме те, чим можна милуватися цілу вічність.

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Тож ми не подивовані, що підписники красуні активно реагували на кадр. Вони не лише залишили безліч лайків, а й максимальну кількість коментарів. Усе для того, щоб оспівувати розкішну модель:

"Я одержимий тобою";

"Мені дуже подобається";

"Люблю тебе, крихітко";

"Ти заворожуєш мене";

"Моя королева";

"Ти дуже і дуже красива";

"Яка ж ти крута";

"Ці очі притягують, наче магніт".



Гола Кармелла Роуз розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Роуз

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Нам так і хочеться, щоб з кожним днем армія прихильників Кармелли Роуз лише росла. Тож закликаємо тебе не полінуватися підписатися на модель. Тобі не важко, а їй однозначно буде приємно.