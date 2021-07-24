Девушка дня – Дарья Билодид: жаркие фото первой украинской медалистки на Олимпиаде-2020

В украинских фанатов Олимпийских игр сейчас настоящий праздник. 20-летняя чемпионка по дзюдо завоевала бронзовую медаль, победив спортсменку с Израиля. По этому случаю мы решили не только восхвалять спортивные достижения красавицы, но и вспомнить, какими фотографиями она делится в сети. Спойлер: будет очень жарко!

Дзюдоистка Дарья Билодид на Олимпийских играх 2020, которые проходят в Токио, принесла бронзовую медаль в копилку нашей команды. И хотя поединок был не из простых, нашей спортсменке удалось вырвать "бронзу", обойдя израильтянку Широ Ришони. И мы просто не могли обойти вниманием красавицу, вспомнив, какими фотографиями она делится со своими подписчиками.

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Дарья Билодид – очаровательная украинская дзюдоистка, которая поражает своими результатами. В прошлом году она стала самой молодой чемпионкой по дзюдо в мире. В этом году, на Олимпийских играх 2020, ей удалось побить рекорд Украины: это первая в истории нашей страны награда в женском дзюдо. Поэтому мы имеем буквально множество причин гордиться спортсменкой!

Дарья Билодид

Instagram : dariabilodid7

Возраст: 20 лет

20 лет Знак Зодиака: Весы

Весы Рост: 172 сантиметров

172 сантиметров Страна: Украина

Украина Семейное положение: незамужем

Дзюдоистка Дарья Билодид выросла в спортивной семье. Более того: ее отец Геннадий Белодид и мама Светлана Кузнецова – тоже дзюдоисты. Именно они и занялись тренировкой дочери. Правда, так было не всегда. Сначала ее родные не слишком положительно отреагировали на ее желание стать профессиональной дзюдоисткой. Впрочем, настойчивость и старания девушки доказали родителям, что она – врожденная спортсменка.

Интересно, что к Олимпийским играм 2020 в Токио ее готовила мама. И именно она добавила ей вдохновение в тот момент, когда Дарья буквально сдалась. Саму же "бронзу" спортсменка посвятила своим родителям.

Что касается личной жизни, то в 2019 году она закончила отношения с олимпийским чемпионом в Рио, Фабио Базиле, который тоже занимается дзюдо. Сейчас о других отношениях спортсменки не известно ничего.



Волшебная Дарья Билодид могла бы быть моделью / Фото с инстаграма Билодид

Заметим, что Дарья Билодид имела все шансы стать моделью. И пусть ей немного не хватало роста к эталонным 173 сантиметрам, ее параметры позволяли красавицы попасть в модельное агентство. И хотя Дарья решила не идти легким путем, на ее странице в инстаграме всегда можно найти горячие и соблазнительные фото. Ими мы поделимся с тобой!

Смотри горячие фото украинской звезды Олимпиады-2020 Дарьи Билодид:



Дарья Билодид с огромным удовольствием публикует фото в купальниках / Фото с инстаграма Билодид



Спортсменка не только плодотворно тренируется, но и неплохо отдыхает / Фото с инстаграма Билодид



Роскошная фигура Дарьи Билодид лишает покоя ее подписчиков / Фото с инстаграма Билодид



Следить за Дарьей Билодид в инстаграме – одно удовольствие / Фото с инстаграма Билодид

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Обрати внимание! Олимпийские игры официально открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.